Kiss Kiss Napoli – Martino | “Spero di rivedere subito il San Paolo dalle grandi

Kiss Kiss Napoli – Suarez : “Avere Llorente in corsa grande chiave tattica - mi ricorda questo grande calciatore” : Luisito Suarez, ha parlato dei temi in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sembra voler giocare con i piccoletti in attacco, ma quando la partita è bloccata avere uno come Llorente in corsa può essere una chiave inportante. Fernando è un giocatore interessante. Mi ricorda Altafini. Callejon? E’ un trascinatore, meriterebbe il rinnovo, Adesso fa anche gol”. conquistare il cuore non solo delle ...

Kiss Kiss Napoli – Nei prossimi giorni può arrivare l’annuncio ufficiale per il rinnovo… : De Luca dà qualche aggiornamento sul rinnovo a breve di Luperto Il giornalista Diego DeLuca è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni: “Siamo in una situazione avanzata per il rinnovo contrattuale di Sebastiano Luperto, nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale del suo prolungamento con il Napoli fino al 2024” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Kiss Kiss Napoli – Alvino : “Llorente sarà utile - è un calciatore di assoluto valore” : Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l’arrivo a Napoli di Fernando Llorente: “Si è sempre accusato il Napoli di non valutare il mercato degli svincolati, poi quando lo fa viene attaccato. Llorente è uno che porterà esperienza, sarà utile a partita in corso. sarà una punta che permetterà ad Ancelotti di far rifiatare Milik e Mertens, magari Dries potrà anche essere impegnato in altre posizioni”. PER ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Corbo : “Il calciomercato è stata una delusione per una parte di tifoseria - i napoletani volevano questo calciatore” : Antonio Corbo, noto giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia delusione da parte di alcuni tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma sappiamo benissimo che era complicato perché il giocatore voleva la Juve. La delusione arriva da James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Il Napoli punterá a fare un filotto di vittorie importanti” : Carmine Martino ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del momento di casa Napoli: “Dopo la sosta ci vorrà un vero e proprio San Paolo. In campionato il Napoli avrà partite alla portata e la squadra dovrà puntare a un filotto di vittorie. Dopo la sosta si aspetta dal Napoli una condizione fisica migliore e ci auguriamo di non vedere più certe sbavature.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI GRAFICO – Rosa ...

Calemme a Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli non ha voluto James Rodriguez - Llorente acquisto di qualità” : Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Llorente arriva a Napoli per mettersi a disposizione. E’ un giocatore pronto, che darà un forte contributo, maggiormente a partita in corso. Il Napoli nella sua storia recente non ha mai avuto due punte così forti, per cui credo che si tratti di un acquisto di qualitá. James? Il ...

Schwoch a Kiss Kiss Napoli : “Llorente decisivo - è il calciatore giusto per questo Napoli” : Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’arrivo di Fernando Llorente in azzurro: “Llorente? Non ha giocato spesso da titolare, ma se andiamo ad analizzare le sue gare in Champions, con lui c’è stata la svolta. Lui c’é sempre quando bisogna finalizzare, ma é molto bravo anche a far salire la squadra, può portare al Napoli la mentalità che serve. La squadre che vincono hanno i ...

Kiss Kiss Napoli – Iezzo : “Troppo presto per parlare di sfida scudetto - il Napoli vuole capire dove può arrivare” : Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli é intervenuto su Kiss Kiss Napoli: ” Juve – Napoli é la partita più importante dell’anno inutile girarci intorno. Sappiamo quanto sia sentita. Non c’è bisogno di prepararla, quando affronti la Juve tutti vogliono fare di più. Non sarà una gara decisiva ma può far capire il livello raggiunto dal Napoli. Fase difensiva? Spesso si dà la colpa alla difesa, ma se il centrocampo non ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Lozano ha mostrato grande umiltá - Ancelotti lo vede n quella zona di campo” : Francesco Modugno, volto di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la parlare di Hirving Lozano: “Abbiamo subito potuto intuire che nonostante la sua giovane età, Lozano é un giocatore maturo. Se ne parla da qualche anno che ha talento. Ma quando arrivi in una società come il Napoli che ti paga quella cifra devi mettere in campo da subito le tue doti. Nel corso della presentazione ha mostrato grande umiltà, ha sempre ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Compagnoni : “Tra Lozano e James non ho dubbi - questa la mia opinione” : Maurizio Compagnoni, commentatore Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, elogiando il Napoli per l’acquisto del messicano Hirving Lozano: “Lozano mi piace molto, è un calciatore che ha la ‘cazzimma’. Con gli innesti di Lozano, Elmas e Manolas dico che il Napoli ha accorciato il gap con la Juventus. Tra Lozano e James dico sicuramente il messicano, credo che è uno che può portarti più punti rispetto al colombiano nel ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Da Milano mi arrivano delle voci ma non mi sbilancio” : Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, parlando della sfida tra Juventus e Napoli e della questione Icardi : “Juve-Napoli non sará una partita Scudetto, siamo appena alla seconda giornata. Icardi? Potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Da Milano mi giungono voci che c’è qualcosa che si sta muovendo, non mi sbilancio ma pare che qualcosa stia cambiando. Il Napoli non ha ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Lozano calciatore duttile - somiglia all’ex idolo del San Paolo” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Lozano è un giocatore molto forte e mi sembra anche molto intelligente tatticamente. É molto duttile, ha un po’ tutto come ha detto lui stesso descrivendosi. E’ veloce, tecnicamente è molto bravo ma essendo uno che fa della velocitá la sua arma vuol dire che la tecnica non è la prima cosa. In certe accelerazioni potrebbe ...

Radio Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Le parole di Ancelotti danno entusiasmo - Lozano il vero colpo del calciomercato” : Valter De Maggio,direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal : “Carlo Ancelotti dà 10 al mercato del Napoli, si ritiene soddisfatto e si assume la responsabilità di dire che questa squadra ha le qualità per provare a vincere lo Scudetto. Queste parole di Ancelotti deve generare unione ed entusiasmo. Il Napoli ci crede. Qualcuno non ha apprezzato quello che è il vero acquisto del ...