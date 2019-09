Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Arrivano altre notizie positive in casa Italia nella quinta tappa stagionale delladi, che si sta svolgendo al Nippon Budokan di(Giappone). In questa seconda giornata di gare si sono svolte le fasi eliminatorie e i ripescaggi delle restanti categorie e domani si chiuderà con le finali. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Partiamo dai +68 kg dovecentra la. L’azzurra si conferma tra le migliori del mondo e, dopo la vittoria nell’ultima tappa della Serie A a Montreal, domani andrà a caccia del successo anche nel massimo circuito contro la padrona di casa Ayumi Uekusa. Un grande cammino per, che ha battuto in successione 2-1 la norvegese Lotte Orbaek Andersen, 2-0 la statunitense Maya Wasowicz e 2-0 la spagnola Maria Torres Garcia, approdando così in semi, dove ha sconfitto 1-0 la finlandese Titta ...

OA_Sport : Karate, Premier League Tokyo 2019: Clio Ferracuti in finale, Silvia Semeraro si gioca il terzo posto - s_ardanos : RT @sportface2016: #Karate: inizia la quinta tappa della #PremierLeague a #Tokyo - sportface2016 : #Karate: inizia la quinta tappa della #PremierLeague a #Tokyo -