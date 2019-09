Juventus | Paratici guarda in Premier | da Eriksen a De Gea | gli obiettivi

Mercato Juventus - scambio Rakitic-Bernardeschi : la richiesta di Paratici : Mercato Juventus – Si è insistentemente parlato di Ivan Rakitic nelle ultime settimane di Mercato. Inserito come contropartita tecnica nell’affare Neymar, il croato ha sempre rispedito al mittente questa possibilità. Di contro, riporta il ‘Mundo Deportivo’, il vice campione del Mondo era pronto a trasferirsi alla Juventus e avrebbe chiesto al Barcellona di ascoltare la […] More

ESCLUSIVA – Caos Juventus - Nicola Amoruso a CalcioWeb : “duro confronto Sarri-Paratici? Il tecnico è un tipo fumantino…” : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, è il momento dei bilanci dopo le prime due giornata del massimo torneo italiano. In vetta a punteggio pieno la Juventus, nonostante le tante novità estive sia con l’arrivo di un nuovo allenatore che con una mezza rivoluzione della rosa, i bianconeri continuano ad essere i favoriti alla vittoria finale ma Napoli e Inter sembrano in grado di poter lottare fino ...

Juventus - Paratici avrebbe fiutato l'affare Willian : il brasiliano si liberebbe a zero : In questi anni la Juventus è stata bravissima ad assicurarsi i migliori giocatori a parametro zero. Fabio Paratici negli anni si è assicurato giocatori come Emre Can, Paul Pogba, Sami Khedira e anche quest'anno è riuscito a portare due grandi calciatori a costo zero, ovvero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. La dirigenza juventina è già al lavoro sul mercato dei giocatori che si svincoleranno nel giugno 2020: la Juve avrebbe già messo nel mirino ...

Neymar Juventus- Paratici ci ha provato davvero : ecco l'offerta shock! : Neymar Juventus- Come riportato nelle scorse settimane e come confermato nella giornata di oggi dai giornalisti della "BBC", la Juventus ha provato concretamente l'assalto a Neymar nel corso dell'estate. Un affondo targato Paratici sulla base di 100 milioni di euro cash più il cartellino di Paulo Dybala. Offerta interessante presa in forte considerazione dal PSG,

Pistocchi sulla Juventus : 'Paratici è il grande sconfitto del mercato' : Ciò che è emerso in questo calciomercato estivo è stata la difficoltà nel vendere i calciatori per la maggior parte delle società di Serie A: le regole del Fair Play Finanziario hanno condizionato gli investimenti delle grandi società, con solo Barcellona e Real Madrid che hanno speso molto sul mercato. Ad esempio l'Inter ha attuato diverse cessioni, ma quasi tutte in prestito con diritto di riscatto. Basti pensare alle situazioni di Nainggolan, ...

Polveriera Juventus - duro confronto Sarri-Paratici : volano parole grosse - è caos in casa bianconera : La Juventus ha iniziato bene la stagione, il club bianconero ha conquistato due vittorie consecutive frutto del blitz sul campo del Parma e dello spettacolare 4-3 nel match davanti al pubblico amico contro il Napoli, adesso la pausa per la Nazionale servirà a ricaricare le batterie, prima di un’altra trasferta non facile contro la Fiorentina. Nonostante le vittorie sul campo non mancano comunque i momenti di tensione, il primo è ...

Mercato Juventus - assalto al fenomeno del Chelsea : Paratici a lavoro! : Mercato Juventus – Terminato il Mercato estivo, ci si proietta già al prossimo anno: le società guardano soprattutto con attenzione ai calciatori in scadenza che potrebbero diventare delle occasioni low-cost da prendere a volo. Tra i calciatori attenzionati dalla Juventus c'è ad esempio il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea e con l'accordo con

Juventus - Paratici sarebbe già al lavoro per il 2020 e vorrebbe assicurarsi Eriksen : Ieri sera si è chiuso il mercato e la Juventus nell'ultimo giorno di trattative ha preferito non fare nessuna operazione. Infatti, i bianconeri avevano già messo a segno i propri colpi da tempo, regalando a Maurizio Sarri una rosa ancor più forte. Adesso il mercato andrà un po' in pausa, ma di certo Fabio Paratici valuterà già le strategie del futuro. Il ds bianconero è sempre molto bravo a cogliere le occasioni a parametro zero e in questo ...

FOTO – Pistocchi : “Juventus - Paratici è il grande sconfitto del mercato!” Il Tweet : Il Tweet di Pistocchi sul mercato bianconero Il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto un post sui social riguardoil mercato bianconero: “La Juventus aveva messo in lista di trasferimento 6 giocatori, che sul bilancio incidono per 100 mln di €, F.Paratici doveva venderne almeno 3. Stasera è il grande sconfitto del mercato, e Sarri dovrà sceglierne 23 per la lista-Champions”. Leggi anche Di Marzio: “Il mio voto al mercato ...

Mercato Juventus : Paratici potrebbe proporre Mandzukic - Matuidi e cash per Icardi : A tenere banco in queste ultime ore di Mercato è la situazione di Mauro Icardi: l'argentino ha fatto causa all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha deciso di fare un passo molto deciso contro il club nerazzurro: ha chiesto un milione e mezzo di danni e il reintegro alle sessioni tattiche. Icardi chiede di svolgere tutti gli allenamenti al completo, dal momento che il nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte, finora, lo avrebbe escluso dalla parte ...

Juventus - Paratici svela il futuro di Dybala : "Paulo? Sono sicuro ormai…" : Juventus – Prima del delicato match in programma questa sera contro il Napoli, Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sulle trattative più calde del mercato bianconero a poco più di due giorni dalla chiusura della finestra estiva. Parole importanti sul futuro di Dybala e sul gruppo bianconero.

Juventus - Paratici fa chiarezza : “Chiellini non verrà sostituito - abbiamo ottimi difensori. Dybala resta!” : Fabio Paratici fa il punto sul mercato della Juventus: non servono altri difensori per sostituire l’infortunato Chiellini e Dybala resterà in bianconero “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi“. Con queste parole, ...

Juventus - Paratici chiude alla cessione di Dybala : “Resta con noi” : “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. Abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi”. Così Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. “Mercato? Credo che per tutti sia la stessa cosa, ...

Neymar Juventus - Paratici aspetta il brasiliano : il retroscena : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione del "Corriere della Sera", la Juventus starebbe osservando molto attentamente la possibile decisione di Neymar in chiave mercato per valutare di conseguenza il possibile addio di Dybala. Qualora Neymar dovesse dire sì al Barcellona, il PSG dovrà piombare con forte decisione su un nuovo attaccante, e Dybala potrebbe