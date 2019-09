Juventus | Dybala incontra Del Piero | vuole riprendersi la Juve -FOTO

Juventus-Neymar : secondo la BBC i bianconeri avrebbero offerto al Psg 100 mln più Dybala : Dopo la chiusura del mercato, come al solito, rimbalzano interessanti retroscena su presunte trattative che non si sarebbero concretizzate. Per quanto riguarda la Juventus, subito si è notato come la società torinese non sia riuscita ad effettuare alcune cessioni: si va dal mancato trasferimento di Dybala dapprima al Manchester United e poi al Tottenham, passando per quello di Mandzukic che era stato addirittura accostato al Barcellona. Inoltre ...

Calciomercato Juventus – Retroscena Neymar : il PSG ha rifiutato un’offerta shock che comprendeva Dybala! : La Juventus ha provato a prendere Neymar durante la sessione di Calciomercato estiva: i bianconeri hanno offerto 100 milioni e Dybala al PSG, ma i transalpini hanno rifiutato l’offerta Nella passata sessione di mercato, Neymar ha provato in ogni modo a liberarsi dalla ‘prigione dorata’ del PSG, ritrovandosi però, ancora una volta, bloccato a Parigi a causa del mancato accordo fra Barcellona e PSG. Il brasiliano però, è ...

LISTA CHAMPIONS Juventus/ Sarri taglia Mandzukic - Chiellini ed Emre Can : Dybala c'è : LISTA CHAMPIONS JUVENTUS, ecco gli esclusi: Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic ed Emre Can tagliati da Sarri. Presenti invece Aaron Ramsey, Paulo Dybala

Calciomercato Juventus news live/ Dybala resta - sfuma scambio Bernardeschi-Rakitic : Calciomercato Juventus news, ultime notizie sulle trattative: restano Dybala e Rugani, ufficiale Han mentre sfuma lo scambio Bernardeschi-Rakitic

Juventus - Paratici svela il futuro di Dybala : “Paulo? Sono sicuro ormai…” : Juventus – Prima del delicato match in programma questa sera contro il Napoli, Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è concesso ai microfoni di ‘Sky Sport’ per fare il punto sulle trattative più calde del mercato bianconero a poco più di due giorni dalla chiusura della finestra estiva. Parole importanti sul futuro di Dybala e sul gruppo bianconero. […] More

Juventus - Paratici fa chiarezza : “Chiellini non verrà sostituito - abbiamo ottimi difensori. Dybala resta!” : Fabio Paratici fa il punto sul mercato della Juventus: non servono altri difensori per sostituire l’infortunato Chiellini e Dybala resterà in bianconero “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi“. Con queste parole, ...

Juventus - Paratici chiude alla cessione di Dybala : “Resta con noi” : “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. Abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi”. Così Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. “Mercato? Credo che per tutti sia la stessa cosa, ...

Juventus - PSG unica meta gradita da Dybala : affare ancora bloccato! : Juventus – Con tre giorni rimasti da qui alla fine del mercato, in casa Juventus resta da risolvere ancora il rebus legato al futuro di Paulo Dybala. Dopo non essere sceso in campo nella prima giornata di campionato contro il Parma, l’argentino questa sera contro il Napoli siederà nuovamente in panchina. Una situazione che mostra come la Joya sia sempre […] More

Dybala Juventus - ct Argentina : “Paulo via da Torino? Novità nel weekend” : Dybala Juventus – Tiene banco il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. La Joya sempre accostato al PSG e all’Inter, non da certezze sul suo futuro. Si parla di un possibile inserimento del club francese in caso di cessione di Neymar ma ad oggi niente di compreso. Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, parla di Paulo Dybala, numero […] More

Calciomercato Juventus/ Icardi sfuma - Dybala verso la conferma - Ultime Notizie - : Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo Calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini...

Juventus - al momento non sarebbe arrivato nessun segnale dal Psg per Dybala : La Juventus, in questi giorni, sta cercando di fare le ultime operazioni di mercato. In particolare la speranza sarebbe quella di cedere qualche giocatore che rischia di essere escluso dalla lista Champions. Al momento tutte le situazioni dei sembrano essere in stand-by. Infatti, la Roma ha preso Smalling e perciò ha abbandonato la pista Rugani. Mentre Mandzukic non sembra intenzionato ad accettare la corte del Paris Saint Germain. Poi c'è da ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “il decorso di Sarri procede bene. Dybala? Ci sono le regole e vanno rispettate” : Il vice di Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Napoli, soffermandosi anche su Paulo Dybala Non è ancora certo se Maurizio Sarri riuscirà a sedersi in panchina o meno domani all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronterà il Napoli nella prima partita casalinga di questa Serie A. Lapresse Il vice allenatore dei bianconeri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani, ...

Juventus - Nedved su Dybala : 'Può succedere di tutto' - possibile offerta Psg per l'argentino : Il mercato potrebbe regalare sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto infatti il calciomercato estivo chiuderà il 2 settembre ed alcune società di Serie A devono necessariamente completare le rispettive rose sia in acquisti che in cessioni. La situazione più particolare riguarderebbe proprio la Juventus, che sta avendo molte difficoltà nel piazzare gli esuberi della rosa bianconera sul mercato. Difficilmente quindi potrebbe ...

Mercato Juventus - svolta Dybala : rivoluzione last minute - i dettagli : Mercato Juventus- Come anticipato dai colleghi di “Sky Sport“, il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo totale con il PSG per il passaggio di Neymar in maglia blaugrana. Fumata bianca attesa nel corso delle prossime ore e Mercato che potrebbe scatenarsi in maniera totale in questi ultimi giorni. Il passaggio dell’attaccante brasiliano al Barcellona potrebbe coinvolgere […] More