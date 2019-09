Jorginho | “Chelsea fondamentale per la mia crescita La Premier ti da di più”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 7 settembre 2019) L’ex centrocampista del Napoliha preso parola nel corso della conferenza stampa che precede la gara contro la Finlandia.rivela che Roberto Mancini gli sta dando piena fiducia. Ecco quanto riportato da alfredopedulla.com: “Abbiamo delle buone scelte, vedremo cosa farà il mister. A prescindere di chi va in campo, per le caratteristiche che abbiamo, ci andremo per vincere. Credo che l’anno che ho appena vissuto sia stato fantastico,per la mia, anche a livello difensivo. Ho più impatto sul contrasto, più impatto sul gioco. Forse laè il campionato che ti dà di più. Non penso che la Finlandia sia una sorpresa, per la qualità dei giocatori. Stanno dimostrando di essere una squadra. Sono davvero un buon gruppo. Credo che Pukki sia il calciatore più importante per loro, ma dobbiamo preoccuparci anche per gli altri perché sono forti ...

Torrenapoli1 : RT @Torrenapoli1: @Pe_Es_ Jorginho era stato già ceduto al City da Guardiola, se Sarri non fosse andato al Chelsea sarebbe partito uguale - Torrenapoli1 : @Pe_Es_ Jorginho era stato già ceduto al City da Guardiola, se Sarri non fosse andato al Chelsea sarebbe partito uguale - FredMosby_ : Comunque, che giocatore Jorginho. Solo i normies inglesi che tifano Chelsea e commentano sui social possono lamenta… -