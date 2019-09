Joker ha vinto il Leone d' oro al festival del Cinema di Venezia 

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) Ild'oro della 76esima Mostra deldi Venezia è andato al filmdi Todd Philips con Joaquin Phoenix. I premi principali Il premio "Marcello Mastroianni" dedicato al miglior attore emergente è stato assegnato a Toby Wallace per il film Babyteeth di Shannon Murphy (Australia). Il premio speciale della giuria andato a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (Italia). Assente il regista, il premioè' stato ritirato dal produttore Il premio per la miglior sceneggiatura è stato assegnato a Yonfan per il film animato Ji yuan tai qi hao (n.7 Cherry Lane) (Hong Kong SAR, Cina). La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile è stata conferita a Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello. L'attore ha dedicato la Coppa Volpi a "tutte le persone splendide che sono in mare a salvare le persone che ...

