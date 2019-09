Italia-Germania | visita Stato Steinmeier il 19 a Roma | vedrà Mattarella e Conte

SPY FINANZA/ India a Germania - le due crisi che fanno tremare l'Italia : L'India era considerato il mercato più in espansione dopo quello cinese, ma si è bruscamente fermato. E la guerra dei dazi provoca ancora scossoni

Perché se la Germania entra in crisi - per l’Italia sono guai : La produzione industriale tedesca continua a diminuire e lo spettro della recessione è sempre più vicino. Per l’Italia, primo partner commerciale della Germania, è un grosso problema, ma in Europa potrebbe cambiare tutto. Domande e risposte per capire cosa potrebbe succedere. E cosa potrebbe andare storto.Continua a leggere

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : l’Italia femminile cede 0-3 alla Germania e viene eliminata : Si ferma come da pronostico contro la corazzata tedesca il cammino dell’Italia femminile agli Europei a squadre di Tennistavolo, che oggi a Nantes, in Francia, hanno visto esaurirsi le fasi a gironi: le azzurre hanno ceduto, nella gara valida per il Gruppo 2, alla Germania per 0-3. La Nazionale italiana è eliminata dal torneo continentale. Nel primo match Debora Vivarelli ha perso per 0-3 contro Han Ying, mentre nel secondo ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : seconda sconfitta per l’Italia. Gli azzurri si arrendono alla Germania : seconda sconfitta per l’Italia agli Europei di Basket in carrozzina. Gli azzurri sono stati battuti dalla Germania per 81-72 al termine di una partita che ha sempre visto la nostra Nazionale inseguire quella tedesca. La Germania ha allungato in maniera decisiva nel secondo tempo grazie soprattutto ai 29 punti Halouski e ai 20 di Passiwan, mentre non sono bastati all’Italia i 20 punti di Giulio Maria Papi e i 16 di Sabri Bedzeti. La ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : la staffetta maschile va alla Germania - solamente 14esima l’Italia : Dopo la prova opaca di ieri per quanto riguarda le ragazze, anche la staffetta maschile italiana chiude ben lontana dalle medaglie nella seconda giornata dei Mondiali 2019 di Pentathlon moderno di Budapest (Ungheria). L’Italia, che vedeva al via Alessandro Colasanti e Valerio Grasselli, infatti, non va oltre la 14esima posizione della gara a squadre, che ha visto il dominio della Germania, con Patrick Dogue e Alexander Nobis, che chiude ...

Giro di Germania 2019 - Alberto Bettiol rinuncia : forte dolore all’inguine - il vincitore del Fiandre torna in Italia : Oggi è incominciato il Giro di Germania, quattro tappe ondulate in terra teutonica che rappresentano per molti ciclisti l’occasione giusta per ritornare in attività dopo le vacanze estive. Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel sono tra gli uomini più attesi in questo appuntamento al Nord e doveva essere al via anche Alberto Bettiol ma il vincitore del Giro delle Fiandre ha deciso, in accordo con la sua EF ...

Volley femminile - Europei 2019 : risultati e classifiche 27 agosto. Italia e Olanda vincenti - la Germania ipoteca il primato : Oggi si è disputata la quinta giornata di gare agli Europei 2019 di Volley femminile, si sono giocate otto partite che hanno delineato ulteriormente la fisionomia dei vari gironi. Vittorie annunciate per Italia e Olanda mentre Russia, Turchia e Serbia hanno osservato un turno di riposo. Di seguito i risultati degli incontri odierni e le nuove classifiche. POOL A (ad Ankara, Turchia): FINLANDIA-FRANCIA 3-1 (25-21; 25-14; 22-25; 25-18) Le nordiche ...

Germania a caccia di giovani medici Italiani : stipendio e inquadramento sempre più "invitanti" : Gli ostacoli nel percorso lavorativo in Italia a volte per i giovani medici appaiono insormontabili: è naturale che molti di...

VINCOLI DI BILANCIO UE/ La Germania è in crisi - l'Italia ne approfitti : L'area Ocse è in frenata e per FT a Bruxelles si studia un nuovo Patto di stabilità più soft. E' il momento giusto per dare una svolta keynesiana

Volley femminile - Europei 2019 : presentazione delle partite di oggi (26 agosto). Italia-Belgio e Germania-Russia scontri diretti da non perdere : La posta in palio comincia ad aumentare nella quarta giornata degli Europei 2019 di Volley femminile, la cui prima fase si disputa tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Diverse le sfide interessanti in programma, con alcune delle formazioni più accreditate per il successo chiamate ad affrontare avversarie insidiose nella corsa verso le posizioni di vertice dei quattro raggruppamenti. Lo spettacolo non mancherà nelle otto partite previste ...

Crescita - i timori della Federal Reserve per il “rallentamento in Germania e in Cina” e la “dissoluzione del governo Italiano” : L’economia americana si trova ad affrontare “significativi rischi” che derivano principalmente dal rallentamento della Crescita mondiale, “soprattutto in Germania e Cina“. È l’avvertimento di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Durante il suo intervento al simposio di Jackson Hole, Powell ha elencato quali siano gli “eventi geopolitici che hanno dominato le ...

La Germania prepara investimenti anti-crisi : un'indicazione utile all'Italia : Alla vigilia di una preoccupante fase di recessione economica, la Germania si prepara a varare un piano anti-crisi da 50 miliardi. È una scelta importante, che può suggerire una serie di considerazioni utili anche per l’Italia. La prima è semplice: in momenti di difficoltà è proprio la spesa pubblica la leva indispensabile per evitare che la crisi economica e sociale si aggravi. Lo aveva ben ...

50 MLD ANTI-RECESSIONE/ Il piano della Germania svela il nuovo suicido dell'Italia : La notizia di un piano ANTI-RECESSIONE della Germania da 50 miliardi di euro svela la gravità della situazione e le mosse suicide dell'Italia