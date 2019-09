Italia-Francia baseball oggi | Europei 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Inizia quest’l’avventura deglidi, rassegna che in Germania metterà di fronte le dodici migliori formazioni del Vecchio Continente, a caccia di un titolo prestigioso, ma anche di grosse speranze di qualificazione alle Olimpiadi. Toccherà subito all’, che alle ore 15 scenderà in campo contro lanell’ultima sfida del gruppo B, per un match da non sbagliare, e che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino degli azzurri nella competizione. La partita non sarà visibile in tv, poichè nessuna emittente si è aggiudicata i diritti, ma sarà disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming playo.tv, ma anche sul sito specializzatosoftball.tv. Il programma della partita:Gruppo B Ore 15playo.tv,softball.tv gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Affaritaliani : La Francia si è rubata il Monte Bianco. Blitz d'estate Cambiata la cartografia, l'Italia perde il tetto d'Italia Un… - espressonline : Il bellissimo reportage di @gcatozzella per #lespresso ripubblicato da @courrierinter, è finalista al Prix Plumes l… - NicolaPorro : Il motivo per cui i cosiddetti “poteri forti” sono favorevoli alla formazione di un governo amico in Italia non è s… -