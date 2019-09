Iran | sposa bambina a 11 anni | il tribunale annulla il matrimonio dopo il video virale

Fonte : vanityfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Nelle immagini il suo volto è coperto, come è giusto che sia per unadi 11. Quello che non è giusto è tutto il resto perché ilè quello di un, in, in cui la piccola è la. Accanto a lei, che indossa un velo bianco, c’è il promesso sposo che ha 22. Attorno ci sono i parenti che, a quanto spiegano le associazioni per i diritti civili, incitano alle nozze. https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1168617597455294465 Nel filmato di un paio di minuti diventatosi vede tutta la scena. Proprio il fatto che sia così ampiamente stato diffuso ha portato ildella provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad adre le nozze. Secondo quanto spiegano le agenzie di stampaiane si tratterebbe di untemporaneo, una pratica dell’Islam sciita che è un contratto che può durare fino a 99. «Si sono uniti per conoscersi, ma ...

repubblica : Iran, a 11 anni sposa un uomo di 22: il video diventa virale e il tribunale annulla il matrimonio [news aggiornata… - MazzaraFluo : RT @ilfattoblog: SPOSE BAMBINE 'Questo tipo di matrimoni non ha bisogno di essere registrato: il numero ufficiale è sicuramente più alto di… - GiorgiaButera1 : In Italia attraverso l’associazione Mete Onlus già dal 2014 è nata la campagna internazionale “Sono Bambina, Non Un… -