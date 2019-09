Inter | occhio a Guardiola | il Manchester City avrebbe messo nel mirino Skriniar

L’uragano Dorian come non l’avete mai visto : le immagini dall’Interno dell’occhio con uno show di fulmini [FOTO e VIDEO] : Ci vogliono coraggio e aviatori e meteorologi speciali per volare direttamente all’interno di un uragano, soprattutto se L’uragano in questione è di categoria 5. come Dorian, la potentissima tempesta che minaccia la costa orientale statunitense dopo aver già devastato le Bahamas. Superare la turbolenza e i venti più forti per raccogliere dati fondamentali sulla tempesta che serviranno ai modelli e ai meteorologi per salvare vite umane: questo lo ...

Inter - colpo Sanchez : Ausilio conferma tutto - occhio alla cifre dell’affare : Sanchez Inter- Ora è fatta, l’Inter ha messo le mani su Sanchez in maniera reale e concreta. Ultimi dettagli prima della fumata bianca, ma la sensazione è che il giocatore potrebbe essere annunciato già nel corso delle prossime ore. Un affare nato nelle scorse settimane e concretizzato per volontà totale da parte dell’attaccante cileno. Di […] L'articolo Inter, colpo Sanchez: Ausilio conferma tutto, occhio alla cifre ...

Vuelta a España 2019 : il regolamento. Abbuoni - tempo massimo e traguardi Intermedi. Occhio al VAR : Tutto pronto per il terzo ed ultimo grande giro stagionale: la Vuelta a España. Andiamo a scoprire tutto il regolamento con i vari passaggi: Occhio come al solito al VAR che può scombinare da qualche anno le carte in tavola. Abbuoni Vuelta a España 2019 In tutte le tappe verranno assegnati ai primi tre classificati rispettivamente 10, 6 e 4 secondi di abbuono, con le uniche eccezioni della cronometro e della cronosquadre. Per i traguardi ...

VIDEO – Diego Maradona spiega così il motivo dell’Intervento al ginocchio : VIDEO Maradona – Di recente Diego Armando Maradona si è sottoposto ad un riuscitissimo intervento al ginocchio destro a Buenos Aires. VIDEO Maradona – In risposta alla domanda sul perchè dell’intervento l’asso argentino ha postato sulla sua pagina ufficiale Facebook un VIDEO con i peggiori falli subuti nel corso della carriera. El Pibe de Oro è impegnato a tempo pieno per tornare fisicamente al top dopo ...

Fifa 19 Ones to Watch : ecco i giocatori “Da tenere d’occhio” – WInter Edition! : Anche quest’anno in Fifa 20 saranno presenti le speciali card “Ones to Watch” riservate ai calciatori protagonisti di alcuni dei colpi di mercato più interessanti. Le card OTW, introdotte per la prima volta in Fifa 17, si contraddistinguono dalle altre per una particolare caratteristica: il rating overall e le statistiche non sono fisse ma variano nel […] L'articolo Fifa 19 Ones to Watch: ecco i giocatori “Da ...

Calciomercato Inter News/ Per Lukaku occhio alla Juventus! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 27 luglio 2019: i nerazzurri devono fare molta attenzione alla Juventus nella corsa a Romelu Lukaku.