Insulti sessisti alla ministra De Micheli  sui social da un militante di Casapound

(Di sabato 7 settembre 2019) Il messaggio sessista pubblicato, e poi cancellato, su Facebook. La solidarietà di Zingaretti: «Si torna a insultare una donna perché fa politica in modo autonomo»

MonicaCirinna : Oggi è @paola_demicheli ad essere vittima di volgari insulti sessisti. A lei la mia solidarietà e il mio affetto. A… - valeriafedeli : Sono vicina a @paola_demicheli vittima di indegni insulti sessisti. Ma la solidarietà, per quanto doverosa, non bas… - marcofurfaro : Un abbraccio a @paola_demicheli, vittima di insulti sessisti. Paola è una donna determinata, che non si fa certo sp… -