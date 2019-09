In Italia c' è posto negli asili nido pubblici solo per un bambino su dieci

MISS Italia 2019 - FINALE/ Diretta - vincitrice e ospiti : imposto un dress code : FINALE MISS ITALIA 2019 su Rai 1: Diretta del concorso di bellezza condotto da Alessandro Greco. Chi tra le 80 finaliste vincerà la 80esima edizione?

Cambiamenti climatici - report UE : l’Italia “è il Paese europeo più esposto ai rischi idrogeologici” : “l’Italia è il Paese europeo più esposto all’erosione del suolo, causata dall’estremizzazione degli eventi atmosferici: già nel 2020 la fragilità idrogeologica potrebbe provocare una contrazione della produzione agricola, superiore allo 0,5% con una perdita produttiva pari a 38 milioni di euro rispetto al 2010. Per recuperare un solo centimetro di suolo occorrono, in alcuni casi, ben 100 anni“: lo spiega in una nota ...

La top ten delle città più vivibili : Vienna al primo posto - nessuna Italiana tra le migliori : Per il secondo anno consecutivo Vienna è la città più vivibile del mondo. La capitale austriaca resta sul gradino più alto del podio della classifica annuale dell'Economist Intelligence Unit (EIU), davanti a Melbourne, Sydney, Osaka e Calgary. Male l'Italia: nessuna città rientra tra le migliori.Continua a leggere

Governo - Patuanelli prende il posto di Di Maio al Mise : “Continuità col suo lavoro”. E su AlItalia : “Vorrei essere l’ultimo a occuparmene” : Sarà l’ex capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, a raccogliere l’eredità di Luigi Di Maio come titolare del Ministero dello Sviluppo economico. “Sono molto felice, ci sono tanti dossier sul tavolo da affrontare in fretta. Il mio predecessore ha fatto un ottimo lavoro, avrò il lavoro spianato”, ha spiegato dopo l’annuncio da parte di Giuseppe Conte della lista dei neoministri al Quirinale. Tradotto, come ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - Italia sfida le stelle della Serbia! Argentina-Russia si giocano il primo posto - Cina-Venezuela l’accesso alla seconda fase : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA DALLE 13.30 13.34 Italia-SERBIA 8-8: Bogdanovic e Hackett se le danno di santa ragione, sei punti per il primo, cinque per il secondo ma è parità. 13.30 Italia-SERBIA: Hackett, Belinelli, Datome, Gallinari e Biliga i cinque scelti da Sacchetti nella partenza. 13.28 Oltre quella dell’Italia, l’altro big match è Argentina-Russia. ...

“Per lavorare in Italia puntiamo su una paninoteca e non sulla laurea. Vogliamo creare un posto dove tutti si sentano a casa” : “Perché aprire una panineria in Italia adesso? E allora perché puntare su carriera accademica nel nostro paese?”. Daniele, Giuseppe, Michele e Tommaso potevano scegliere di continuare il percorso che avevano iniziato: scuola, laurea, tirocinio, lavoro all’estero. Invece hanno deciso di investire tempo ed energie in una paninoteca, in Italia. Si sono conosciuti a Bologna negli anni dall’università, da fuorisede. Poi ognuno ha preso la ...

Maxi operazione antidroga a Chieti - 17 arresti Sodalizio composto da Italiani e albanesi : Chieti - Sono 17 le persone arrestate, cinque delle quali in carcere, dodici ai domiciliari, e 8 quelle raggiunte da provvedimento di obbligo di dimora nei confronti di 25 persone, nel corso di un'operazione antidroga condotta questa mattina da agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, del Servizio Centrale Operativo e della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti: tutte sono responsabili a vario titolo di detenzione e ...

Calcio Femminile - Qualificazioni Euro 2021 : Georgia - Italia in onda su Rai 1 - al posto di Io e Te : Promozione su Rai 1 per quanto riguarda le ragazze della nazionale azzurra di Calcio Femminile, impegnate, in questa settimana, con le prime partite valide per le Qualificazioni alla prossima edizione degli Europei che si svolgerà in Inghilterra nel 2021.Dopo l'esordio vittorioso contro l'Israele, partita trasmessa da Rai 2 lo scorso 29 agosto e terminata con il risultato finale di 3-2 per l'Italia, la nazionale azzurra allenata dal ...

Mondiali di basket - l’Italia stende l’Angola (92-61) e si qualifica per la seconda fase a gironi. Mercoledì contro la Serbia per il primo posto : Tutto facile anche contro l’Angola. L’Italbasket guadagna il pass per la seconda fase a gironi battendo la nazionale africana per 92-61. Gli azzurri raggiungono così il primo obiettivo dei Mondiali in Cina (compreso il torneo preolimpico in cassaforte) e Mercoledì sfideranno la Serbia per la vetta del gruppo. Sfida ai limiti dell’impossibile, alla quale però il ct Meo Sacchetti e i suoi ragazzi arriveranno con la serenità della ...

Convocati Italia - Mancini chiama Acerbi al posto di Mancini : Nel pomeriggio di oggi il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei Convocati per il doppio impegno degli azzurri in trasferta alle qualificazioni ad Euro 2020 contro Armenia (il 5) e Finlandia (l’8). A seguito dell’infortunio occorso a Chiellini, che era presente in lista, l’allenatore è stato costretto a trovare un sostituto: la scelta è ricaduta sul difensore della Lazio Francesco ...

Europei Pallavolo 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia contro la Polonia : le azzurre strappano 2 set e il primo posto : Italia Sconfitta 3-2 dalla Polonia nell’ultima sfida del Gruppo B: le azzurre chiudono il girone al primo posto grazie ai due set guadagnati L’obiettivo era strappare due set, vincere sarebbe stata solo la ciliegina sulla torta. Poco male per l’Italia femminile che sfiora l’en plein nel Gruppo B degli Europei di Pallavolo 2019, ma chiude il girone con 4 vittorie e 1 Sconfitta. L’unico ko arriva in serata, contro la Polonia che batte le azzurre ...

LIVE Italia-Polonia volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : scontro al vertice per il primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Italia prima nel girone se… – Il possibile tabellone dell’Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Alla Atlas Arena di Lodz va in scena lo scontro diretto per il primo posto nel girone: alle azzurre basterà conquistare due set per chiudere il raggruppamento ...

Ciclismo – Mondiali MTB 2019 : la Svizzera si impone nel Team Relay - l’Italia chiude al quarto posto : I rossocrociati vincono il titolo mondiale per la terza volta consecutiva grazie al fulmine Nino Schurter, argento per gli USA e bronzo per la Francia. quarto posto per l’Italia con Luca Braidot protagonista di una bellissima rimonta Calcio d’inizio per questa edizione dei Campionati del Mondo MTB, per la terza volta ospitati dal Canada, a Mont Sainte Anne. E a fare il primo centro è la favorita Svizzera, che nella prova a ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia - primo crocevia delle azzurre. Bastano due set per il primo posto : Italia-Polonia, il primo crocevia della nostra Nazionale agli Europei 2019 di Volley femminile. Questa sera (ore 20.30) le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz per fronteggiare le padrone di casa nello scontro diretto che mette in palio il primo posto nella Pool B: alle ragazze del CT Davide Mazzanti servono due set per conquistare il primato nel raggruppamento e garantirsi verosimilmente l’ottavo di finale contro la ...