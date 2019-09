In casa Juventus è pronto il dopo Szczęsny Nome importante per la porta

Le notizie del giorno : tensione in casa Juventus - paura Ferrero - lutto nel mondo del calcio : tensione IN casa Juventus – Nelle ultime ore grande tensione all’interno del club bianconero, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ è andato in scena un confronto duro tra Maurizio Sarri e Paratici, sono volate anche parole forti, il tecnico odia la finestra di calciomercato e non ha digerito il continuo tira e molla sugli esuberi che alla fine sono tutti rimasti alla Juventus. La scelta di lasciare fuori gente ...

Polveriera Juventus - duro confronto Sarri-Paratici : volano parole grosse - è caos in casa bianconera : La Juventus ha iniziato bene la stagione, il club bianconero ha conquistato due vittorie consecutive frutto del blitz sul campo del Parma e dello spettacolare 4-3 nel match davanti al pubblico amico contro il Napoli, adesso la pausa per la Nazionale servirà a ricaricare le batterie, prima di un’altra trasferta non facile contro la Fiorentina. Nonostante le vittorie sul campo non mancano comunque i momenti di tensione, il primo è ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - caos in casa Juventus : Lutto in casa Novara, è scomparso all’età di 79 anni Giovanni “Nini” Udovichich, icona del Novara calcio, vero e proprio emblema del “vecchio cuore azzurro”. Nato a Fiume, in Croazia, nel 1940, fuggì esule in Italia al seguito della sua famiglia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e si stabilì a Novara nel 1946. Figura imponente Nini Udovichich iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del Novara, e nel 1958 esordì in prima squadra ...

Eurorivali Juventus - Lokomotiv Mosca ko in casa : Nella giornata di giovedì sono stati sorteggiati i gironi della prossima Champions League, si candida ad essere una sicura protagonista la Juventus, girone alla portata per la squadra di Maurizio Sarri che ha tutte le chance di ottenere il pass per gli ottavi di finale. Un’avversaria sarà la Lokomotiv Mosca che non sembra irresistibile, sconfitta in casa, per 2-1, contro il Rostov. La squadra di Semin si è arresa, ospiti in vetta ...

Le notizie del giorno – Allarme in casa Juventus e vergognoso episodio di razzismo : Il centrocampista Paul Pogba è stato protagonista in negativo nel match di Premier League tra Wolves e Manchester United, il francese ha sbagliato un calcio di rigore sul punteggio di 1-1. Via social sono arrivati vergognosi insulti razzisti nei confronti dell’ex calciatore della Juventus, la denuncia è arrivata direttamente dai Red Devils. “Siamo disgustati da quei commenti – la reazione dello United. (LA NOTIZIA NEL ...

Ascolti Tv Sabato 17 Agosto - casa e Bottega (14.1%) Io & Marilyn (9.8%) - Amichevole Juventus (5.6%) : Ascolti Tv Sabato 17 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Casa e Bottega – Rai 1 – 1.903 milioni e 14.1% Io & Marilyn – Canale 5 – 1.398 milioni e 9.8% Happy Face Killer – Rai 2 – 984 mila e 6.6% Waterworld – Italia 1 – 860 mila e 6.2% Una vita 1a Tv – Rete 4 – 806 mila e 6% Triestina – Juventus (Amichevole) – Tv8 – 846 mila e 5.6% ...

Juventus di Sarri : un acquisto in casa per la corsia sinistra : Formazione Juventus: Luca Pellegrini è in procinto di passare in prestito al Cagliari, notizia nell’aria da diverse settimane e che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Per sostituire il giocatore, ex Roma, arrivato nell’affare che ha portato Spinazzola nella Capitale, si prospetta una soluzione interna. Juventus di Sarri: un acquisto in casa per la corsia sinistra […] More

Forgione : “La prona stampa tace sui problemi in casa Juventus” : Lo scrittore e giornalista Angelo Forgione, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post che richiama l’attenzione sul silenzio della stampa nazionale della situazione in casa Juventus Angelo Forgione, fondatore del V.A.N.T.O., sottolinea come i mezzi di informazione non palesino ciò che, anche con una semplice analisi, è un problema non da poco nei conti del club bianconero: “Forse non ve ne siete accorti ma c’è un ...

Juventus - Danilo : “Un sogno essere qui - ottimo posto da chiamare casa”. Intanto Cancelo si presenta : Amore che vieni, amore che vai cantava Fabrizio De André. E’ il caso di Danilo e Cancelo. Il neo-terzino bianconero ha scritto su Instagram: “E’ un sogno far parte di questo gigantesco club che respira risultati! Un ottimo posto da chiamare casa! Forza Juve”, mostrando tutto il suo amore per la sua nuova squadra. Intanto in Inghilterra il Manchester City ha presentato Joao Cancelo. Queste le parole del portoghese: ...

Juventus : Higuain avrebbe preso casa a Torino - vuole restare in bianconero : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che in cui ha raccolto una sconfitta (3 a 2 contro il Tottenham) una vittoria (ai rigori contro l'Inter) ed un pareggio (3 a 3 contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud). La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. La necessità principale ...