Il vescovo premiato da Bergoglio I sovranisti non fanno il bene dell' Italia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Monsignor Matteo Maria Zuppi diventerà cardinale in ottobre, ma intanto continua a tuonare contro ia politica Non è ancora cardinale, perché verra creato nel prossimo concistoro da Papa Francesco, ma mons. Matteo Maria Zuppi, titolare'arcidiocesi di Bologna, sta incidendo nel dibattito pubblico, continuando a dire la sua anche sulla situazione politica contemporanea. "In realtà - ha detto l'ecclesiasticono, intervenendo durante la scuola di formazione promossa da Mcl, cioè dal Movimento Cristiano Lavoratori, un'iniziativa che si sta svolgendo in questi giorni nelle Marche -isono degli indipendentisti che di certo nonal Paese”. Quello di monsignor Zuppi è un giudizio netto: l'indipendentismo è sempre negativo. Il tutto è stato riportato dalla Sir. Ma c'è stato spazio pure per ulteriori riflessioni, tramite ...