Il presidente Mattarella | È necessario riesaminare il patto di stabilità

La diretta - il presidente della repubblica Mattarella riceve il presidente incaricato Conte : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva. La Presidenza della repubblica ha infatti informato di aver aperto la sala stampa. Il segnale che a partire dalle 15 in poi il premier incaricato potrebbe salire al Colle. L'articolo La diretta, il Presidente della repubblica Mattarella riceve il Presidente incaricato Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - la crisi è superata : Conte ha accettato l'incarico di presidente da Mattarella : La crisi di Governo si è ufficialmente sbloccata. Già subito dopo la fine delle consultazioni di ieri, 28 agosto, sembrava che le acque si fossero "calmate", in quanto il Partito Democratico e i Cinque Stelle sono stati entrambi d'accordo nel nominare quello che sarà il "nuovo" Presidente del Consiglio. La scelta è ricaduta nuovamente sul pugliese Giuseppe Conte, il quale era nome gradito soprattutto ai pentestellati. I dem hanno quindi ...

Chi è Giuseppe Conte - il presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S : È iniziato ufficialmente il percorso verso Conte-bis: dopo la crisi di governo innescata in pieno agosto, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno formato una nuova maggioranza in Parlamento. Il premier continuerà a essere Giuseppe Conte, che negli ultimi giorni ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump a seguito del G7 di Biarritz. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Giuseppe Conte: il curriculum accademico e professionale, l'attività politica, la ...

Governo - Sergio Mattarella incarica Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo. Il presidente accetta con riserva : Giuseppe Conte, puntualissimo, è arrivato al Quirinale alle 9.30 per incontrare il Presidente Mattarella che, dopo questo secondo giro di consultazioni, lo aveva convocato per conferirgli...

Crisi - fenomeno 'Mattarella Rocks' Boom delle t-shirt per il presidente : Da Geppi Cucciari (nella foto) ad Andrea Delogou: i vip postano foto con le t-shirt for presidente. Ed è Boom di vendite online. L'idea è venuta a... Segui su affaritaliani.it

Mattarella Rocks - ne avevamo parlato lo scorso febbraio e il successo è arrivato : la “t-shirt del presidente” conquista tutti : Mattarella Rocks one more time. È bastata una crisi di governo e le t-shirt con il cognome del presidente della repubblica in versione Metallica hanno subito registrato un nuovo picco di vendite online. “Negli ultimi tre giorni abbiamo toccato quota 100, e da gennaio, quando è nata l’idea dopo il discorso del presidente di fine anno, siamo a oltre 1400 pezzi venduti”. A spiegarlo al FQMagazine (primi ad aver scovato l’iniziativa raccontandone la ...

Quirinale : domenica Mattarella e presidente Germania ricordano eccidi Fivizzano : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – (di Sergio Amici) Un’altra tappa lungo un percorso comune intrapreso da Italia e Germania, attraverso i massimi vertici istituzionali, per rafforzare una memoria condivisa, pietra basilare sulla quale fondare e rafforzare la costruzione di “un’Europa della libertà contrapposta all’Europa della prevaricazione”, rinsaldando il legame fra popoli e Paesi, “unico antidoto al ...

Quirinale : domenica Mattarella e presidente Germania ricordano eccidi Fivizzano (2) : (AdnKronos) – Il Comune di Fivizzano è decorato della Medaglia d’Oro al Merito civile e della Medaglia d’Argento al Valor militare per il contributo all’attività partigiana e per l’immenso sacrificio della sua popolazione nel periodo 1943-1945. Furono oltre 400 i caduti civili che trovarono la morte per mano della violenza nazi-fascista nelle stragi prima a Mommio, il 4-5 maggio del ’44; poi a Bardine di ...