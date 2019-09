Il nuovo singolo di Emma Marrone divide

Can You Hear Me è il nuovo singolo dei Korn - tra dolore e smarrimento (video - testo e traduzione) : Mancano pochi giorni al rilascio di The Nothing, 14ˆ opera in studio della band di Jonathan Davis in uscita il 13 settembre, e nelle ultime ore il nuovo singolo dei Korn è stato pubblicato come terza anticipazione dopo Cold e You'll Never Find Me. Ciò che ormai è più che evidente è l'evoluzione oscura di una band che ha scritto una delle pagine più importanti del nu metal: la violenta Blind che ne decretò gli ...

'Prima che diventi giorno' - il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti dopo il Beach Party : Dal 6 settembre in radio e su tutte le piattaforme streaming e digital download. 5 minuti funk suonati con una band...

“Prima che diventi giorno” - nuovo singolo per Jovanotti : Jova racconta come nasce il suo ultimo singolo "Prima che diventi giorno", estratto da Jova Beach Party EP, la colonna sonora del più clamoroso format di intrattenimento che ha già entusiasmato, fatto sognare cantare e ballare oltre 400.000 persone con un sold out dopo l'altro. Prodotta da Rick Rubin e registrata negli Shangri La Studios di Malibu a marzo di quest'anno, "Prima che diventi giorno" non è una canzone, è una festa! Tutta suonata in ...

EMMA MARRONE - IO SONO BELLA/ Video nuovo singolo : la dedica di Alessandra Amoroso : EMMA MARRONE presenta oggi, venerdì 6 settembre, il suo nuovo singolo, 'Io SONO BELLA', scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Always There è il nuovo singolo dei Greta Van Fleet - un pop-rock spirituale (audio - testo e traduzione) : Nel nuovo singolo dei Greta Van Fleet troviamo una prima risposta alle tante domande emerse dopo le dichiarazioni del chitarrista Jake Kiszka rilasciate a NME durante l'estate. Il musicista aveva spiegato che nel nuovo album della band, il secondo in studio dopo Anthem Of The Peaceful Army (2018), saranno presenti nuove sonorità e nuovi stili, frutto dei tanti viaggi effettuati durante il tour che hanno portato i Greta Van Fleet a ...

Io Sono Bella di Emma ha il sapore rock della penna di Vasco Rossi - audio e testo del nuovo singolo : Io Sono Bella di Emma anticipa l'album che l'artista rilascerà per i primi 10 anni di carriera. Il nuovo singolo era atteso da settimane, dopo che l'artista ne aveva dato l'annuncio sui suoi social, con approdo in rotazione radiofonica a cominciare dal 6 settembre. Si tratta di un brano dal sapore rock, di quello alla Vasco, ma nel testo si contano anche le penne di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, mentre la produzione è ...

Emma : ascolta il nuovo singolo “Io sono bella” : Scritto da Vasco The post Emma: ascolta il nuovo singolo “Io sono bella” appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello : i fan sono convinti che nel video del nuovo singolo “Shameless” ci sia un riferimento a Shawn Mendes : Shawn, sei proprio tu? The post Camila Cabello: i fan sono convinti che nel video del nuovo singolo “Shameless” ci sia un riferimento a Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

Grandi novità sui concerti di Vasco Rossi nel 2020 - presto anche il nuovo singolo : Arrivano Grandi novità sui concerti di Vasco Rossi nel 2020, con un singolo in programma per le pRossime settimane e un cofanetto che era già previsto per la pubblicazione visto l'anniversario di Non Siamo Mica Gli Americani. Stando a quello che ha dichiarato Vasco Rossi durante l'incontro con i fan a Castellaneta, il pRossimo tour sarà incentrato sui festival rock, con una possibile data al Firenze Rock del 2020, mentre gli altri ...

Prima Che Diventi Giorno è il nuovo singolo di Jovanotti da Jova Beach Party EP : Il nuovo singolo di Jovanotti è Prima Che Diventi Giorno. Il brano sarà in radio a cominciare dal 6 settembre, a 24 ore dalla data a Montesilvano con la quale andrà a recuperare il concerto saltato a Vasto. "Venerdì 6 inizierà a girare 'Prima Che Diventi Giorno', il pezzo che apre l’EP, prodotto da Rick Rubin, sound ultra funk adatto alle jam live, e infatti sabato a Montesilvano magari la suoniamo e pure il 21 a Milano così se ci siete vi ...

Halsey ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Graveyard” : Che il countdown abbia inizio! The post Halsey ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Graveyard” appeared first on News Mtv Italia.

Tiziano Ferro benedice il nuovo singolo di Mahmood con i complimenti sui social : Tiziano Ferro benedice l'ultimo singolo di Mahmood con i primi complimenti rilasciati via social, dopo che l'artista di Soldi ha rilasciato il video ufficiale con il quale ha accompagnato il brano in radio dal 30 agosto. Il cantautore di Latina non è nuovo a questo tipo di reazioni, soprattutto quando si tratta di Mahmood. Ferro si era già espresso positivamente in merito al suo ritorno in radio, in particolare dopo il rilascio di Calipso, ...

Lana Del Rey pubblica il teaser del video di Norman Fucking Rockwell - il nuovo singolo : Il video di Norman Fucking Rocwkell di Lana Del Rey è in arrivo. Dopo la pubblicazione dell'album, un prontuario di disincanto pulp crepuscolare, la popstar ha comunicato su Instagram l'arrivo del nuovo singolo con un teaser di 2 minuti, nel tipico stile della cantautrice di New York. La regia è di Chuck Grant, nome d'arte di Caroline Grant, sorella minore della popstar nonché autrice degli scatti professionali di Lana a partire ...

Mortal Projections è il nuovo singolo di Joe Keery di Stranger Things in attesa del primo album (audio - testo e traduzione) : Dopo Roddy e Chateau (Feel Alright), Mortal Projections è il nuovo singolo di Joe Keery, che a settembre lancerà il suo primo album del progetto solista Djo. Keery, noto per il ruolo di Steve Harrington nella fortunata serie Netflix Stranger Things, ha finalmente annunciato la data e il titolo del suo primo album: Twenty Twenty uscirà il 13 settembre: Ecco Mortal Projections, il 13 settembre uscirà un album, si chiama Twenty ...