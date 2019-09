Il nuovo Governo Conte e l' incidenza della crisi sul peso dei partiti

Sondaggi : Pd-M5s insieme sono al 45% - ma il nuovo Governo non piace a più della metà. Oltre il 50% però si fida di Giuseppe Conte : All’indomani del giuramento dei ministri del nuovo esecutivo giallorosso, cambiano le intenzioni di voto degli italiani, ma anche il loro gradimento nei confronti del Conte 2. Cala la Lega, pur rimanendo primo partito, mentre cresce il Movimento 5 stelle. Il nuovo governo, però, nonostante le percentuali delle due forze di governo (Pd-M5s) siano stabili o in salita e insieme rappresentino il 45% degli elettori, non piace alla maggior parte ...

Il ministro francese Le Maire : “Benvenuto al nuovo Governo - abbiamo bisogno di Italia e italiani” : Il titolare dell’Economia al Forum Ambrosetti di Cernobbio: «Presto per parlare della fusione Renault-Fca, prima la casa francese deve rafforzare l’alleanza con Nissan»

Migranti : Orfini - 'nuovo Governo revochi divieto ingresso Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L'ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di

Quali saranno i primi passi del nuovo governo : A palazzo Chigi l'urgenza viene data alla nuova interlocuzione con la Ue e alla revisione del patto di stabilità, affinché si metta fine alla politica dell'austerità e inizi una fase per arrivare ad un'Europa più solidale. La scelta di Gentiloni nel ruolo di commissario è uno dei tasselli per arrivare all'obiettivo, poi sarà anche il premier Conte a giocare in prima persona la partita. Il presidente del Consiglio ...

GOVERNO M5S-PD/ Dove porta il nuovo patto tra tecnocrazia e populismo? : Il Conte 2 rappresenta un inedito esperimento politico: un frettoloso patto di autotutela del sistema mediante un accordo tra tecnocrati e populisti

L'asilo nido pubblico è (ancora) un "lusso" per pochi in Italia : l'appello al nuovo governo : Save the Children diffonde i risultati di un'indagine condotta in 10 città Italiane: la povertà educativa dei bambini si...

Il nuovo Governo alla prova del nove : al Senato si va alla conta : Occhi puntati su 8 Senatori, dei quali tre dell'Svp e due Senatori a vita, le cui scelte avranno un peso per assicurare la...

Autostrade e Tav - il nuovo Governo inizia litigando come quello vecchio : Il neo ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli esclude la revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia e vuole...

“Gli amori estivi possono durare?” Il nuovo murale di TvBoy per il governo rossogiallo : “Gli amori estivi possono durare?” si chiede TvBoy. Il giorno dopo la nascita nascita del nuovo governo, lo street artist celebra il nuovo matrimonio politico tra il Partito Democratico e il M5s. Le Tre Grazie @nzingaretti @luigidimaio e @GiuseppeConteIT . La mia ultima installazione a Roma in oc

Rai - col nuovo Governo si va verso il cambio di maggioranza in cda : Foa rischia la presidenza. E in azienda via ai riposizionamenti : Il presidente della Rai Marcello Foa ritorna nel mirino. E ora rischia il posto. Il cambio di governo e il Conte 2, con la nuova alleanza tra Pd e 5 Stelle, si farà sentire anche a Viale Mazzini. Dove si prospetta anche qui un cambio di maggioranza, con i consiglieri espressione di 5 Stelle e Pd a fare asse con il rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Nei corridoi di Viale Mazzini per ora siamo alle chiacchiere informali e ai primi ...

Friuli : il leghista Fedriga contro nuovo Governo : 'Favorisce immigrazione selvaggia' : "E' una vergogna assoluta. Pd e M5S hanno già partorito l'esecutivo dell'immigrazione selvaggia". Così Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia, ha commentato la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale n.9 del 8 luglio, in quanto contenente delle norme riguardanti l'immigrazione ritenute potenzialmente discriminatorie dal nuovo governo. Norme discriminatorie Ieri mattina, dopo il giuramento al ...

Porti chiusi anche con il nuovo governo? Il caso della Alan Kurdi imbarazza il Pd : Il Viminale: il decreto sicurezza è ancora in vigore. Ma Orfini va all'attacco: "Il governo faccia subito sbarcare i...

Pensioni : Quota 100 e rdc - Landini chiede verifica delle misure al nuovo governo : "Non esistono governi amici o nemici, noi li giudichiamo per quello che fanno. Crediamo che sia necessario che si riattivi un confronto preventivo vero", è quanto ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo giallo-rosso che avrebbe già elaborato il suo programma articolato in 29 punti da inserire nella nuova manovra Finanziaria. Lo stesso sindacalista, infatti, avrebbe ...