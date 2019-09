Il ministro francese Le Maire | “Benvenuto al nuovo governo | abbiamo bisogno di Italia e

Simon trovato morto nel burrone. Il ministro francese : “Ringrazio autorità italiane” : La corsa dei soccorritori contro il tempo e' finita, e con esito tragico: e' stato trovato morto Simon Gautier, il 27enne turista francese scomparso dal 9 agosto nel Cilento. A individuare il corpo del giovane appassionato di trekking estremo e che viveva da due anni a Roma, dov'era impegnato a scrivere una tesi sulla storia del'arte, sono stati gli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel Comune di San Giovanni a ...

La lettera di Salvini a ?Castaner - ministro dell'Interno francese : "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta. Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'ho spiegato a Helsinki e l'ho messo nero su bianco al mio omologo francese Castaner. L'Italia ha rialzato la testa". Lo dice il ...

Si dimette il ministro dell’Ecologia francese dopo la polemica sulle spese folli : Parigi. Ieri pomeriggio, dopo una settimana di pressioni e fuochi incrociati, il ministro dell’Ecologia e numero due del governo francese François de Rugy si è dimesso. Le rivelazioni sul suo train de vie fastoso a spese dei contribuenti lo hanno trascinato progressivamente verso il baratro, lui che

