Il ministro dell' Economia francese benedice il governo giallo-rosso | Abbiamo

Uragano Dorian - Bahamas devastate : 30 morti e migliaia di dispersi. ministro Sanità : “Il numero delle vittime sarà sconcertante” : Oltre 440mila persone hanno dovuto lasciare la loro casa e 30 sono morte. Ma il numero delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Dorian che ha devastato le Bahamas è destinato a salire secondo il Ministro della Sanità del Paese, Duane Sands. “sarà sconcertante”, ha detto, visto che al momento risulta che ci siano migliaia di dispersi.Intanto la tempesta di categoria 2 con venti fino a 170 chilometri all’ora, è arrivata ...

Luigi Di Maio "scelta inusuale". Tutti i dubbi della Cina sul ministro degli Esteri grillino : La Cina si dice pronta a lavorare con il governo italiano per raggiungere "nuove vette nella cooperazione bilaterale", come spiega il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Geng Shuang. Ma ha qualche perplessità su Luigi Di Maio ora alla Farnesina: "Cina e Italia godono di una tradizionale

Chi è Luciana Lamorgese - il nuovo ministro dell’Interno che sostituirà Matteo Salvini : Luciana Lamorgese per il dopo Salvini: sarà lei il nuovo ministro dell’Interno del governo Conte bis, nato dopo che la Lega ha fatto mancare il sostegno all’esecutivo e dopo l’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle che porterà ad una nuova squadra di ministri. La Lamorgese, ex prefetto di Milano, prenderà il posto appunto di Matteo Salvini, ormai ex vicepremier, che passerà all’opposizione con il Carroccio di cui è leader. Classe 1953, lucana (è ...

Roberto Gualtieri - per Mario Monti il ministro dell'Economia deve "scontentare la gente" : Si esprime così, Mario Monti, sul nuovo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Non lo conosco abbastanza per giudicare il carattere, in particolare la capacità a scontentare la gente, che è il primo requisito". Parole pronunciate alla vigilia del giuramento del governo Pd-M5s, a L'aria che tira,

Conte bis - il ministro della Salute Speranza : "Priorità combattere le disuguaglianze" : (Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2019 Conte bis, il ministro della Salute Speranza: "Priorità combattere le disuguaglianze" Il Presidente della Repubblica ha ricevuto a Palazzo del Quirinale il Prof. Giuseppe Conte, il quale, sciogliendo la riserva, ha accettato di formare il nuovo Governo e ha so

Chi è Luciana Lamorgese - prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis : Chi è Luciana Lamorgese, prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis Luciana Lamorgese è stata chiamata a sostituire Matteo Salvini al Ministero dell’interno. A lei l’incombenza di affrontare la gestione dei flussi migratori, senza però che diventino un’emergenza, come accaduto nella legislatura precedente. SI tratta dell’unico “tecnico”, se vogliamo chiamarla così, del governo Conte-bis, anche perché la sua esperienza ...

Chi è Lorenzo Guerini : carriera e biografia del nuovo ministro della difesa : Chi è Lorenzo Guerini: carriera e biografia del nuovo ministro della difesa È una delle caselle volute per sè da Renzi nel nuovo esecutivo. Ma non è stata solo la vicinanza all’ex premier probabilmente a far guadagnare a Guerini un ministero. Ha probabilmente contribuito la fama di pontiere, di diplomatico, di smussatore delle asperità renziane. È nella biografia che si trovano già le prime tracce di questa tendenza. Nonostante il ...

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è l’antagonista perfetto di Salvini : Luciana Lamorgese è nata a Potenza nel 1953, e ha passato la maggior parte della sua vita lavorando al Viminale e occupandosi di sicurezza, immigrazione e integrazione: basterebbe questo per identificare nell’ex prefetto di Milano l’antitesi e nemesi di Matteo Salvini, già impegnato a parlare di “nuovo governo dei poltronari” (ma pensa). Ma c’è dell’altro, a guardare meglio la figura di questa grigia burocrate ...

Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del governo Conte bis : L’Italia si dota con il nuovo governo di un ministero all’Innovazione con la nomina di Paola Pisano. Le congratulazioni del...

Chi è Roberto Speranza : carriera e biografia del nuovo ministro della salute : Chi è Roberto Speranza: carriera e biografia del nuovo ministro della salute È forse tra i nomi meno attesi nella compagine del nuovo governo. Non era entrato se non di sfuggita nel carosello del toto-ministri degli ultimi giorni. Per Liberi e Uguali si era fatto più spesso il nome di Muroni o Grasso. Eppure Roberto Speranza non è certo una new entry della politica, in cui è protagonista, a sinistra, da alcuni anni. 40enne, di Potenza ...

Governo Conte bis - il ministro Costa : “Della mia riconferma ho saputo dalla tv” : “Non ho voluto seguire, le trattative sulla lista dei ministri. Lunedì sono rimasto a lavorare al ministero, poi martedì, mentre Conte si occupava della formazione del Governo, sono voluto tornare a Napoli“: lo ha dichiarato, in una intervista al “Corriere della Sera”, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (M5S). In riferimento alla riconferma, ha spiegato: “Quando l’ho sentito dalla televisione, ...

Matteo Salvini si infuria - ecco cosa diceva il neo ministro dell'Economia : "Anche Hitler ha vinto le elezioni" : Roberto Guarltieri, nuovo ministro dell'Economia offende gli italiani e la democrazia: "Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte e poi si è capito come è andata. Quindi non mi sembra un criterio assoluto che va sopra il bene e il male. I cittadini possono essere ingannati

Il nuovo ministro dell'Interno è la Lamorgese : in passato scontri con la Lega : Luciana Lamorgese è il nuovo Ministro dell'Interno del governo Conte bis. Il prefetto di Milano prende il posto di Matteo Salvini che la lasciato anche la poltrona di vicepresidente del Consiglio. Avvocato, ha rivestito la carica di capo del gabinetto del Ministro dell'Interno, sia con Alfano che con Minniti. Una lunga esperienza al Viminale per il nuovo Ministro dell'Interno Originaria di Potenza, Luciana Lamorgese ha lavorato per il Viminale ...

Chi è Paola Pisano - il ministro dell’Innovazione tecnologica del nuovo governo Conte : Al ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (ministero senza portafoglio appena introdotto dal nuovo esecutivo) è stata nominata Paola Pisano, docente universitaria e assessore all'Innovazione nella giunta Appendino del capoluogo piemontese. La neo ministra non decadrà nell'immediato, ma ci sarà un periodo di transizione per il passaggio delle consegne.Continua a leggere