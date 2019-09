Il governo ha segnato subito l' intenzione di lavorare per un cambio di passo

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) Il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Forum di Cernobbio "non solo ribadisce che per il nostro Paese l'Europa è la comunità di destino e quindi il nostro fondamentale orizzonte, ma indica anche linee nuove da perseguire: nel quadro dei rischi che si stanno addensando nel mondo, sottolinea come l'Europa abbia bisogno di una svolta fondata su coesione e crescita e con un attento riesame delle regole del patto di stabilità e delle linee di indirizzo economiche". Il neo ministro degli Affari europei Enzo Amendola, commenta così con l'AGI il messaggio del capo dello Stato al Forum Ambrosetti. E osserva: "Credo che questa sia una scelta che l'Italia non solo sostiene ma può perseguire, viste anche le indicazioni che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha presentato nel suo discorso al ...

