Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) Il commissario tecnico, Cosmin Contra, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulle possibilità di qualificazionesua nazionale, ma soprattutto dei motiviscelta di Vlad Chiriches di lasciare Napoli “Se gli infortuni lo lasciano in pace, Vlad è uno moltoper noi e per il Sassuolo.fatto un grande acquisto, spendendo bei soldi e giocheranno con lui da titolare. Se gioca spesso dal primo minuto è meglio anche per la nazionale. Perché Vlad è andato via da Napoli? “Non lo so, l’ultima volta che ho parlato conmi ha assicurato che il calciatore eraanche per lui. Dopo i due infortuni gravi, penso che sia cambiato qualcosa tra lui e la società. E poi Vlad voleva giocare di più da titolare e per questo ha scelto il Sassuolo” Un messaggio per? “Carlo è uno dei migliori al mondo, con ...

napolista : Il ct della #Romania: “#Chiriches? #Ancelotti mi disse che era importante, forse hanno pesato gli infortuni” Cosmi… - FrancescoBonni : @MinutemanItaly @FartFromAmerika Anni fa lessi che la principale merce di contrabbando per la criminalità organizza… - deontologicus : Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto no… -