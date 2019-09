Grandi Navi a Venezia | Franceschini | “Entro fine mandato nessuna passerà a San Marco”

Franceschini : stop Grandi Navi a Venezia : 15.58 "A Venezia per la Biennale cinema 2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del MiBAC è solo il primo passo. Abbiamo perso troppo tempo e il mondo ci guarda incredulo". Così su Twitter il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini.

Prima del blitz a Venezia degli attivisti "No Grandi Navi", a Roma si è svolta un'altra manifestazione per sensibilizzare sui danni ambientali delle Navi da crociera in laguna

Festival del Cinema Venezia - gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO : Festival del Cinema Venezia, gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO Secondo gli organizzatori della protesta ci sarebbero circa 400 manifestanti. In un post su Facebook era stato lanciato l'appello ad aderire alla manifestazione: "Chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica". ...

Non solo Grandi Navi : al Giglio il gas di scarico dei traghetti è un pugno nell’occhio : Quando si parla di inquinamento atmosferico, si pensa subito alle fabbriche, alle auto, alle caldaie; pochi pensano all’inquinamento provocato dalle navi con i loro fumi di scarico nei porti. Il fenomeno è particolarmente evidente per le navi da crociera che in porto tengono i motori perennemente accesi per garantirsi l’elettricità necessaria alle migliaia di passeggeri imbarcati. Ed è veramente drammatico se il porto, come spesso accade, è a ...

Grandi Navi - entro l’inverno via dal centro di Venezia : le Crociere andranno a Marghera : In programma per oggi a Venezia il tavolo tecnico per il trasloco delle navi da Crociera dal centro storico della città lagunare. Al momento la soluzione più probabile appare Marghera, dove potrebbero dover approdare le imbarcazioni turistiche oltre le 40 tonnellate di stazza. Si allungano i tempi: rinvio di 3 mesi per completare l'operazione.Continua a leggere

Venezia - le Grandi Navi da crociera andranno a Marghera : Domani riunione tecnica per gestire il trasferimento delle grandi navi. Il traffico commerciale e industriale del porto vale 12 volte quello turistico

**Venezia : Toninelli - ‘in 2019 per molte Grandi Navi disponibili banchine Fusina e Lombardia’** : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Dopo gli incontri con i terminalisti e con le compagnie croceristiche, “è emersa la disponibilitàÌ? delle banchine del Terminal Ro/Ro di Fusina e della banchina Lombardia del terminalista ‘Tiv’ ad ospitare fin da subito un congruo numero di grandi navi fino al termine della stagione 2019 ed un numero maggiore in maniera più strutturale per la prossima stagione crocieristica 2020”. Lo ...

Venezia : Zaia - ‘per Grandi Navi la soluzione c’è - è quella del Comitatone - il canale dei Petroli’ : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – “La soluzione per le grandi navi c’è ed è quella decisa dal Comitatone del novembre 2017 per una viabilità alternativa a quella di oggi: portare le grandi navi sul canale dei petroli per arrivare poi a Marghera e scavare il canale Vittorio Emanuele che servirà alle navi di piccole e medie dimensioni che poi andranno alla vecchia Marina”. Così il governatore del veneto, Luca Zaia oggi ...

Venezia - no alle Grandi Navi : la città rischia di diventare un enorme albergo : di Lidia Fersuoch * Europa Nostra e Italia Nostra hanno presentato al World Heritage Committee (organismo dell’UNESCO) riunito a Baku un dossier preparato dalla Sezione locale per confutare il Report del sindaco di Venezia sulla situazione della Laguna e le soluzioni all’annosa questione delle grandi navi. Il sito Venice and its Lagoon infatti è sotto osservazione a seguito della richiesta di Italia Nostra, formulata nel 2011, di inserimento ...