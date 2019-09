Governo Pd-M5s | Prodi | “Finalmente un esecutivo che avrà rapporti seri con l’Europa

Governo - l’ex deputato M5s Galantino in piazza con Meloni critica il Movimento : “Non volevano fermare il business dell’immigrazione?” : L’ex deputato del Movimento 5 stelle, Davide Galantino, passato al gruppo Misto lo scorso luglio, ha annunciato di voler scendere in piazza, lunedì a Montecitorio, a fianco di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia in segno di protesta contro il Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. “Il Movimento non voleva fermare il business dell’immigrazione?”. L'articolo Governo, l’ex deputato M5s ...

Governo M5S-PD/ Dove porta il nuovo patto tra tecnocrazia e populismo? : Il Conte 2 rappresenta un inedito esperimento politico: un frettoloso patto di autotutela del sistema mediante un accordo tra tecnocrati e populisti

Governo - scoppia il caso De Micheli M5S : "Vada subito all'opposizione" : INTERVISTA CLAMOROSA/ "La De Micheli deve ricordarsi che è al Governo grazie a una coalizione di tre forze politiche e lei rappresenta un gruppo che è meno della metà del Movimento 5 Stelle. Se intende differenziare la propria posizione da quella del M5S può benissimo farlo accomodandosi fuori... Segui su affaritaliani.it

Governo - Montaruli : “Lunedì in piazza con FdI anche i M5s delusi e Salvini” : “Lunedì a Montecitorio ci sarà la manifestazione annunciata da Giorgia Meloni con i tricolori per esprimere il dissenso verso il Governo salvapoltrone – così Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d’Italia – Siamo contenti che Matteo Salvini sia a favore e che partecipi. Vuole essere una manifestazione di popolo, inclusiva. Abbiamo tanti militanti del M5S che hanno chiesto di aderire. Tra Lega e FdI ci sono punti di ...

Sottosegretari Governo Conte bis : nomi in gioco Pd-M5S e Leu : Sottosegretari governo Conte bis: nomi in gioco Pd-M5S e Leu Chiusa la squadra di governo, ora è il turno dei Sottosegretari e ci sono già diversi nomi in lizza. Tra questi alcuni sContenti che auspicavano in origine una poltrona più ambita, ma non solo. La partita si giocherà in questi giorni e soprattutto nella prossima settimana, dopo la fiducia alla Camera e al Senato prevista per le giornate di lunedì e martedì. Sottosegretari ...

Governo : Calenda - ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi disastri’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Patuanelli è meglio di Di Maio, è una persona concreta. Il problema è che Di Maio non ha voluto che al Mise andasse uno che non è dei 5 Stelle perché hanno fatto tali e tanti disastri che li vogliono tenere nascosti. Penso sia stato un grande errore lasciargli quel ministero”. Lo dice Carlo Calenda a La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi ...

Governo : Speranza - ‘saremo collante tra Pd e M5S’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Abbiamo creduto in questo dialogo prima degli altri, saremo noi il collante tra M5s e Partito Democratico”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.“La nostra azione di Governo sarà caratterizzata dalla lotta alle disuguaglianze. E il nostro faro sarà l’universalità del sistema sanitario nazionale. La ...

Pil - nord e sicurezza : il Governo M5S-Pd sfida Salvini a tutto campo : L'agenda del Conte bis è fortemente condizionata non dalle promesse elettorali delle due forze alleate ma dall'obiettivo di contrastare il leader leghista sui temi su cui lui ha costruito il suo consenso

Matteo Salvini bombarda Pd e M5s : "Proprio un bell'inizio. Ricordatevi : ecco di chi è quest Governo" : Un "bell'esordio, rispettoso dell'Autonomia, degli enti locali, dei comuni, dei governatori, dei territori, degli italiani". Matteo Salvini è più arrabbiato che sconcertato dal governo di Pd e M5s, che dopo il giuramento al Quirinale si rende protagonista della prima decisione in CdM: impugnare una

Governo - Giarrusso (M5s) : “Non contenti di Gentiloni. Non coinvolti nella decisione” : “Sono contento per buona parte dei ministri che abbiamo scelto, soprattutto quelli del Movimento 5 stelle. Di Gentiloni non siamo contenti perché penso che sarebbe stato più giusto che fosse un commissario del M5s. Coi miei colleghi avevamo chiesto di essere sentiti, di deciderlo insieme. Posso capire il fatto che alcuni miei colleghi, e anche io, non siano contenti del fatto che questa cosa non sia stata decisa insieme. Mentre, quando si ...

Governo Pd e M5s - primo atto in CdM : impugnano legge sui migranti. Fedriga e Lega : "Vergogna - traditori" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 08/07/2019, recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", in quanto numer

Governo - Bersani : “Bene rinnovamento - aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella logica dell’alleanza” : “Sono soddisfatto per Roberto Speranza ministro, ma certamente anche per lo sforzo di rinnovamento che si vede in questa compagine, un rinnovamento sia di persone, sia di generazioni. Di questo bisogna dare atto al M5s, al Pd e ad Articolo Uno – LeU“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sul nuovo Governo giallorosso. “Almeno ...

Governo : Q100 - welfare e OD - il programma Pd-M5S diventa più ampio : Dai 26 punti previsti si passa a 29, il programma targato Pd-M5S si amplia in vista della riapertura dei lavori per la nuova manovra finanziaria che con molta probabilità entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Taglio del cuneo fiscale, blocco dell'aumento Iva, proroga dell'Opzione Donna, politiche per il welfare e revisione di Quota 100; sono questi le priorità dell'esecutivo giallo-rosso sulla quale si è iniziato già a discutere. SI ...

Bordoni : Roma non rassicurata da pace Pd-M5s al Governo : Roma – “La questione dello smaltimento dei rifiuti e’ una bomba nelle mani di Virginia Raggi e di Nicola Zingaretti ma i due non sembrano rendersene conto. La pax di Governo siglata oggi tra Pd-M5s li inchioda, ancor di piu’, alle loro responsabilita’ come se le cariche istituzionali che ricoprono non fossero di per se’ sufficienti. Roma non puo’ continuare ad esportare rifiuti in altre Regioni o ...