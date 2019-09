Governo | l’ex deputato M5s Galantino in piazza con Meloni critica il Movimento | “Non

Ue - il Governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Perché Salvini ha fatto cadere il Governo? Ecco i motivi dell’ex ministro : Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi dell’ex ministro Matteo Salvini è sempre molto attivo dal punto di vista politico e mediatico. Politicamente sono ore di attesa: a breve si capirà se nascerà o meno il governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Pochi giorni fa proprio Salvini in qualità di segretario ha ufficializzato alcuni appuntamenti pubblici in cui la Lega chiamerà a raccolta i suoi elettori e ...

Governo - vertice M5s con Di Maio e Di Battista. L’ex deputato : “Come voto su Rousseau? Mai rivelato” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, arrivanoi primi appelli in casa M5s per il via libera al Governo Conte 2 con il Partito democratico, da Di Stefano a Spadafora. Intanto,un vertice si è tenuto in un palazzo romano tra lo stesso capo politico Luigi Di Maio e l’ex deputato Alessandro Di Battista. Poca voglia di parlare alla fine, con il capo politico che dribbla i cronisti, mentre Di Battista spiega: “Come voto? ...

Nogarin - il ritorno dell’ex sindaco dopo il flop alle Europee : si candida alle Regionali. Ma con la crisi di Governo ora pensa anche al Senato : La mancata elezione al Parlamento Europeo e la sconfitta del suo braccio destro Stella Sorgente alle Comunali di Livorno sono state due scottature pesanti. Eppure, a due mesi di distanza e con la sempre più probabile caduta del governo gialloverde, Filippo Nogarin torna in campo. E lo fa da candidato in pectore alle elezioni regionali toscane che si terranno nel maggio 2020. O, come confermano fonti del M5s a lui vicine, dopo la crisi di governo ...

Fabrizio Saccomanni - è morto l’ex ministro del Tesoro del Governo Letta : aveva 76 anni : Addio a Fabrizio Saccomanni. L’ex ministro del Tesoro del governo di Enrico Letta aveva 76 anni. Dall’aprile del 2018 era presidente del consiglio d’amministrazione di Unicredit. Fu direttore generale di Banca d’Italia tra il 2006 e il 2013, quando venne chiamato a far parte dell’esecutivo Letta. Incarico mantenuto fino al 22 febbraio dell’anno dopo, con l’arrivo di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. La morte ...

Gozi è un caso - l’ex sottosegretario di Renzi ora nel Governo Macron. Il Pd nel mirino dei partiti : La nuova grana per il Partito Democratico arriva d'Oltralpe dove Sandro Gozi, l'ex sottosegretario con delega agli Affari Europei del governo Renzi, ha ottenuto la stessa nomina ma all'Eliseo. A volere il Renziano, che all'ultimo congresso ha sostenuto la mozione di Roberto Giachetti, e' stato il presidente Emmanuel Macron in persona. Una vicenda che si lega alla corsa per le Europee, con l'abbraccio di una parte delle fila Renziane alla ...