Governo Conte 2 | Paragone | ' Operazione contro cittadini | tra senatori M5S malumore cresce'

Sondaggi politici - Governo M5s-Pd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.Continua a leggere

Il Governo Conte dichiara guerra alle grandi navi a Venezia : Il governo Conte annuncia tempi brevi per il divieto di passaggio delle 'grandi navi' a Venezia, tanto discussa negli ultimi anni, soprattutto dopo l'incidente in Laguna che ha coinvolto una nave da crociera e un battello turistico. E lo fa per bocca, anzi per tweet, del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini: "Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del ...

Conte 2 - il clima entra in un programma di Governo. Ma basta con la retorica della ‘crescita green’ : Durante la crisi di governo, qualunque persona avesse a cuore l’emergenza climatica e il problema del riscaldamento globale aveva solo un timore: che si andasse al voto senza un accordo Pd-5stelle, con conseguente vittoria di una destra non solo irrispettosa dei diritti umani e dei migranti ma anche indifferente, nel migliore dei casi, alla questione climatica. Per fortuna così non è stato. E nel programma che i 5stelle hanno stilato insieme al ...

Il nuovo Governo Conte e l'incidenza della crisi sul peso dei partiti : All'indomani del giuramento al Quirinale, l'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato l'opinione degli italiani sul nuovo Governo: il 53% afferma di avere fiducia nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; critico appare invece il giudizio di poco più di 4 italiani su 10. "La crisi politica aperta da Salvini l'8 agosto scorso - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - ha inciso in modo ...

Sondaggio | Il Governo Conte II non piace al 52% degli italiani : Il 45% prevede un esecutivo di pochi mesi. Il provvedimento più atteso (71%) è una manovra in favore dei ceti deboli. Solo l’11% chiede un cambio sui migranti

Conte lucido - Di Maio scaltro... Le pagelle del Governo M5S-Pd : Sono appena partiti. Ma alcuni neo ministri li conosciamo bene per frequentazioni nei vari talk, iniziative e dibattiti pubblici, semplici interviste. Oggi Nando Pagnoncelli scrive che il 51% degli italiani è scettico su questo esecutivo. Azzardiamo le prime analisi con... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi : Pd-M5s insieme sono al 45% - ma il nuovo Governo non piace a più della metà. Oltre il 50% però si fida di Giuseppe Conte : All’indomani del giuramento dei ministri del nuovo esecutivo giallorosso, cambiano le intenzioni di voto degli italiani, ma anche il loro gradimento nei confronti del Conte 2. Cala la Lega, pur rimanendo primo partito, mentre cresce il Movimento 5 stelle. Il nuovo governo, però, nonostante le percentuali delle due forze di governo (Pd-M5s) siano stabili o in salita e insieme rappresentino il 45% degli elettori, non piace alla maggior parte ...

Governo Conte 2 - e ora molti dovrebbero ringraziare Matteo Renzi : Dopo anni di pesanti insulti e offese del Movimento cinque stelle contro il Pd, e soprattutto contro Matteo Renzi e i suoi, l’altro ieri è nato il Governo giallo-rosso. Un fatto politico che solo qualche settimana fa pareva impossibile. Talmente improbabile che Matteo Salvini su questo punto aveva fondato la sua idea di fare la crisi di Governo ad agosto. Invece, con una visione politica collettiva e non personale, Renzi è andato oltre ...

Titoli e aperture : i primi nodi del Governo Conte 2 raccontati dai giornali in edicola : Prime frizioni e, dunque, prime spine per il governo Conte 2. Sanità e cantieri si presentano come i primi scogli e quindi anche come i primi nodi da sciogliere. Il presidente del Consiglio incontra i ministri dell'Economia Gualtieri e dell'Interno Lamorgese. Il premier ha sentito per telefono anche il presidente americano Donald Trump. E nel suo primo giorno a Bruxelles il commissario incaricato Gentiloni ha incontrato la presidente della ...

Governo Conte 2 - Cuperlo : “Renzi lo farà cadere? No - ha smesso di mangiare i pop-corn” : “Matteo Renzi farà cadere il Governo? No, ha finito di mangiare i pop corn. Ora c’è da rimboccarsi le maniche”. A dirlo, alla festa dell’Unità di Milano, Gianni Cuperlo. Poi svela: “Mi è stato proposto un Ministero ma ho rifiutato…” L'articolo Governo Conte 2, Cuperlo: “Renzi lo farà cadere? No, ha smesso di mangiare i pop-corn” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggio di Pagnoncelli sul Governo Conte II : non piace al 52% degli italiani : Strada in salita per il Conte Bis: solo il 36% esprime una valutazione positiva sul nuovo governo contro il 52% di giudizi negativi. Lo affermano i dati raccolti da Nando Pagnoncelli, che ha illustrato sul Corriere della Sera i risultati di un suo Sondaggio.“L’indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono, è pari a 41 - si legge - e risulta molto distante da quello del precedente esecutivo ...

Governo Conte 2 - cercasi riforma del sistema bancario disperatamente : Leggo e rileggo i 29 punti del programma del nascente Governo giallorosso, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito democratico e faccio fatica a trovare la parola “banca” e suoi derivati. Qualcosa che faccia riferimento alla riforma del sistema bancario malato. Per la precisione trovo, al punto 19, una generica indicazione al lancio di “un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso il ...

Governo Conte 2 - premier al lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...