Governo Conte 2 | e ora molti dovrebbero ringraziare Matteo Renzi

Titoli e aperture : i primi nodi del Governo Conte 2 raccontati dai giornali in edicola : Prime frizioni e, dunque, prime spine per il governo Conte 2. Sanità e cantieri si presentano come i primi scogli e quindi anche come i primi nodi da sciogliere. Il presidente del Consiglio incontra i ministri dell'Economia Gualtieri e dell'Interno Lamorgese. Il premier ha sentito per telefono anche il presidente americano Donald Trump. E nel suo primo giorno a Bruxelles il commissario incaricato Gentiloni ha incontrato la presidente della ...

Governo Conte 2 - Cuperlo : “Renzi lo farà cadere? No - ha smesso di mangiare i pop-corn” : “Matteo Renzi farà cadere il Governo? No, ha finito di mangiare i pop corn. Ora c’è da rimboccarsi le maniche”. A dirlo, alla festa dell’Unità di Milano, Gianni Cuperlo. Poi svela: “Mi è stato proposto un Ministero ma ho rifiutato…” L'articolo Governo Conte 2, Cuperlo: “Renzi lo farà cadere? No, ha smesso di mangiare i pop-corn” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggio di Pagnoncelli sul Governo Conte II : non piace al 52% degli italiani : Strada in salita per il Conte Bis: solo il 36% esprime una valutazione positiva sul nuovo governo contro il 52% di giudizi negativi. Lo affermano i dati raccolti da Nando Pagnoncelli, che ha illustrato sul Corriere della Sera i risultati di un suo Sondaggio.“L’indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono, è pari a 41 - si legge - e risulta molto distante da quello del precedente esecutivo ...

Governo Conte 2 - cercasi riforma del sistema bancario disperatamente : Leggo e rileggo i 29 punti del programma del nascente Governo giallorosso, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito democratico e faccio fatica a trovare la parola “banca” e suoi derivati. Qualcosa che faccia riferimento alla riforma del sistema bancario malato. Per la precisione trovo, al punto 19, una generica indicazione al lancio di “un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso il ...

Sondaggio| Il Governo Conte II non piace al 52% degli italiani Il 45% pronostica : “Dura poco” : Il 45% prevede un esecutivo di pochi mesi. Il provvedimento più atteso (71%) è una manovra in favore dei ceti deboli. Solo l’11% chiede un cambio sui migranti

Governo Conte 2 - premier al lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...

Forum Ambrosetti - dagli imprenditori prima fiducia al Governo Conte 2 : Il governo Conte 2 incassa la sua prima fiducia: quella degli imprenditori riuniti sulle rive del lago di Como per il tradizionale appuntamento con il Forum Ambrosetti di settembre. In una edizione insolitamente orfana di big dell'esecutivo, che ha giurato solo ieri e deve ancora incassare la fiducia del Parlamento, manager e banchieri hanno salutato positivamente il governo giallorosso. Ad aprire le danze il presidente di Intesa Sanpaolo, ...

Governo Conte bis : Monti “meglio del precedente - aspetti positivi” : Governo Conte bis: Monti “meglio del precedente, aspetti positivi” Governo Conte bis – L’ex premier e senatore a vita Mario Monti ha commentato nei giorni in cui è in scena il Forum Ambrosetti, l’insediamento del nuovo esecutivo sostenuto dalla nuova maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Governo Conte bis, le parole dell’ex presidente del Consiglio Monti Il giudizio ...

Governo Conte 2 - Fioramonti all’Istruzione pretende e promette. E ci lascia perplessi : Lorenzo Fioramonti è il ministro dell’Istruzione del Governo Conte 2. Già viceministro del leghista Marco Bussetti nel Governo precedente, il pentastellato Fioramonti ha ora preso le redini del ministero. Abbiamo già avuto modo di confrontarci con lui, quando, con ammirabile candore, aveva invitato i precari della ricerca a non votare il suo partito. Un’uscita infelice – o un lapsus freudiano – che aveva tentato di disinnescare ...

Fiducia - il Conte II supera il Conte I Il Governo piace più al Pd che ai 5S : Il 69% degli elettori del Pd approva la nascita del governo Conte II, mentre tra gli elettori del M5S il consenso si ferma al 51%. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg per Kratesis, realizzato tra il 29 agosto e il 2 settembre, prima quindi che si... Segui su affaritaliani.it

Governo Conte : impugnata legge 'anti migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Conte 2 - Cottarelli : “Incertezza Governo gialloverde ci costerà 20 miliardi nel prossimo anno. Priorità? Evitare aumento deficit” : “L’incertezza negli ultimi 14 mesi ci costerà più o meno, nei prossimi anni, tra i 18 e i 20 miliardi di euro, perché abbiamo diversi titoli che sono stati emessi a uno spread più alto di quello che prevaleva a inizio maggio 2018″. Sono le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, rispondendo a una domanda del conduttore, Alberto ...

Governo Conte 2 - la nuova ministra dell’Interno Lamorgese non usa i social. Peccato : di Marta Coccoluto La nomina del prefetto Luciana Lamorgese a nuovo ministro degli Interni è stata tra le notizie con più eco online. La distanza siderale con il suo predecessore Matteo Salvini è indiscutibile, ma è curioso notare come una delle caratteristiche più apprezzate dai commentatori sia che la nuova inquilina del Viminale non abbia alcun profilo sui social network. Non un account Twitter, non un profilo Facebook, non un account ...

Crolla la Lega - ma il nuovo Governo Conte non ha la maggioranza nel Paese : Salvini punito dai sondaggi che registrano un vero e proprio crollo dei consensi. A guadagnare di più è il Movimento 5...