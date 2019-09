Giovane mamma straniera non cede il posto alla disabile | bagarre sul bus | Torna a

Napoli - Giovane mamma muore di tumore : polemica per il post della cantante Giusy Attanasio : Una giovane madre di appena ventisette anni di età si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. La donna, da tempo malata di leucemia, era una fan della cantautrice napoletana e cantante neo-melodica Giusy Attanasio . Elisabetta, questo il nome della giovane madre, era da settimane ricoverata presso il reparto di ematologia dell'istituto ospedaliero 'Antonio Cardarelli' di Napoli . Dopo una lunga battaglia contro la malattia, oggi - ...

Va al cimitero a trovare il Giovane figlio - viene investita. Muore anche mamma Silvana : È morta nel reparto di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona Silvana Pettinari, 64 anni, di Marzocca, una frazione del comune di Senigallia, nelle Marche. Sabato pomeriggio la donna si era recata sulla tomba del figlio come era solita fare tutti i giorni. Nel mese di giugno Lorenzo Baldoni, appena 30enne, le era stato strappato via da un male incurabile. Era tornata da lui anche sabato pomeriggio. Una volta uscita dal cimitero di ...

Giovane mamma fa l’ecografia del suo primo bambino - quello che rivela la diapositiva è sconvolgente - la ragazza inizia a tremare e poi scoppia a piangere : Una ragazza di appena 21 anni stava per diventare mamma e si è sottoposta ad una ecografia per controllare che il suo bambino stesse bene. La ragazza , Jade Hornsby , inglese, ha ricevuto dal medico la scansione del l’ecografia e l’ha vista. Appena ha guardato si è accorta di qualcosa di sconvolgente : la fotografa mostrava un uomo di profilo che baciava la sua bambina. La ragazza ha dichiarato così al Mirror: “Quella è la faccia di mio ...

Nola : addio a Carla Liberti - Giovane mamma decedeuta per un tumore - il 9 agosto le esequie : Come una guerriera, per quattro lunghissimi anni ha lottato strenuamente, senza mai perdere la speranza di poter guarire e senza abbandonare il sorriso che la contraddistingueva, contro una terribile malattia che le ha tolto precocemente la vita. Il decesso a causa di una tremenda malattia Carla Liberti, giovane madre di appena trentasette anni di età, originaria e residente a Nola, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli, anche ...