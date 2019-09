Giovane coppia si sposa | ma dopo un anno il marito chiede il divorzio | la moglie è così

Fonte : baritalianews

(Di sabato 7 settembre 2019) Un ragazzo di Taipei ha chiesto e ottenuto ilperché laera molto timida eundi matrimonio non erano mai riusciti ad avere un rapporto. I due lavorano come insegnanti e si erano conosciuti tramite un’agenzia d’incontri, avevano iniziato a frequentarsi esolo tre mesi di fidanzamento si eranoti. I problemi per ildi Taipei erano iniziati già il primo giorno di nozze. Lei sembrava avesse paura di lui e andò a dormire vestita, avvolta da una lunga coperta. Lui si avvicinò allama venne respinto. Il giornoladecise di tornare dalla madre. Poi i due ritornarono a vivere insieme ma a dormire in letti separati.unsenza amore ha deciso dire il. La donna, il giorno dell’udienza si è giustificata dicendo che il giorno delle nozze era malata, aveva la febbre. Il giudice ha ...

