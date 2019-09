Giornalista Rai invita Salvini al suicidio Rifarei tutto ma senza citare la

Governo - Salvini furioso col Giornalista Rai : “Vergognati - schifoso che non sei altro” : Alla festa della Lega di San Gemini, in provincia di Terni, Matteo Salvini ha risposto al caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, che in un post su Facebook lo aveva attaccato così: “Non sai fare nulla, tempo sei mesi e ti spari” fino a tirare in ballo la figlia del leader del Carroccio, “mi spiace per lei, ma avrà tempo di riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. “Tirare in mezzo una bambina ...

Matteo Salvini e l'augurio di suicidio - finisce male per il Giornalista della Rai : "Inaccettabile. Ingiustificabile. Gravissimo". È il duro commento di Fabrizio Salini, ad Rai, raggiunto al telefono dall'Adnkronos, a proposito del post del giornalista Fabio Sanfilippo che invitava Matteo Salvini al suicidio. "La Rai non tollera e non tollererà comportamenti e affermazioni che nien

Il Giornalista Rai provoca Salvini : "Sei mesi e ti spari". Poi chiarisce : nessun invito al suicidio : L'ad Fabrizio Salini: comportamento gravissimo. Ma il diretto interessato si difende: "Mai usato la Rai per fare propaganda...

“Ti spari”. Dal Giornalista Rai post choc contro Matteo Salvini : “Non lo odio, mi fa solo pena, gli mando un abbraccio di compassione”. Così in un tweet Matteo Salvini che aggiunge: “Questi sono i colti, democratici, intelligenti: prendersela con una bimba di 6 anni…”. E’ bufera sul post, pubblicato su Facebook dal giornalista Fabio Sanfilippo che si è rivolto al leader del Carroccio chiamandolo “nemico mio” e aggiungendo: “Tempo sei mesi e ti ...

Il Giornalista Rai provoca Salvini : "Sei mesi e ti spari". Avviato un procedimento disciplinare : L'ad Fabrizio Salini: comportamento gravissimo. E anche Renzi sta con l'ex ministro: "C'è un limite alla decenza"

Il folle post di un Giornalista Rai contro Matteo Salvini : Aggiornato alle ore 9,30 del 7 settembre 2019. La denuncia è arrivata dal deputato della Lega, Massimiliano Capitanio: "Le offese a Matteo Salvini pubblicate lo scorso 4 settembre dal caporedattore di Rai Radio 1 Fabio Sanfilippo sul proprio profilo Facebook sono molto gravi. Abbiamo appena presentato un quesito in commissione parlamentare di Vigilanza Rai per la verifica dei contenuti di questo post", ha spiegato. In serata ...

Giornalista Rai invita Matteo Salvini a togliersi la vita : "Sei mesi e ti spari", queste sono alcune delle parole pronunciate in un post apparso sulle pagine social del Giornalista Rai Fabio Sanfilippo, nei confronti dell'ex vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il senatore leghista è stato invitato a togliersi la vita da parte proprio del cronista. Nel suo lungo post il professionista, che è anche caporedattore di Radio Rai 1, ha tirato in ballo la piccola figlia del leader del ...

Giornalista Rai incita Salvini al suicidio : Viale Mazzini lo sanzionerà : Il Giornalista di RadioRai1 insulta l’ex ministro su Facebook. Il segretario della Lega: «Sei pagato dagli italiani, come ti permetti?». Solidarietà anche da Renzi. E la Rai avvia un procedimento disciplinare

Un Giornalista Rai ha invitato Salvini a suicidarsi : La denuncia è arrivata dal deputato della Lega, Massimiliano Capitanio: "Le offese a Matteo Salvini pubblicate lo scorso 4 settembre dal caporedattore di Rai Radio 1 Fabio Sanfilippo sul proprio profilo Facebook sono molto gravi. Abbiamo appena presentato un quesito in commissione parlamentare di Vigilanza Rai per la verifica dei contenuti di questo post", ha spiegato. In serata è intervenuto direttamente il leader della Lega: "Mi dà ...

"Sei mesi e ti spari...". Salvini contro il post del Giornalista Rai - Renzi sta con il leghista : “Mi dà fastidio il post su Facebook di un giornalista della Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo, giornalista pagato dagli italiani, ma come ti permetti?”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a In Onda su La7. Il riferimento del leader della Lega è al post del caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo che ha ...

Renzi : Giornalista Rai invita Salvini a suicidio? Si deve vergognare : "Nell`ultimo mese ho combattuto una durissima battaglia per mandare Matteo Salvini a casa. Credo di aver fatto il mio dovere da cittadino e da senatore. E credo di aver vinto questa battaglia insieme a tante e tanti. Ma proprio per questo rabbrividisco quando leggo il post di un giornalista Rai che parla del suicidio di Salvini entro sei mesi e tira in ballo la figlia del leader leghista. C`è un limite di decenza e di rispetto umano che questo ...

Marocco - arrestata la Giornalista anti-regime Hajar Raissouni. L’accusa : “Aborto clandestino” : La giovane donna è stata fermata da sei agenti prima di entrare in ospedale e trascinata con la forza dal ginecologo

Rai : Pd - ‘Giornalista Tg2 con rosario - basta non è Telepadania’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “L’immagine della giornalista del Tg2 che ieri per l’ennesima volta è andata in onda ostentando un rosario come ornamento è provocatoria e offende il sentimento religioso di milioni di italiani. Senza contare il fatto che quel simbolo è stato preso in ostaggio dal leader di una forza politica che ne va facendo uso improprio e strumentale di lotta politica. Se al Tg2 ignorano questa ...

Morta la Giornalista Rai Ida Colucci - era malata da tempo : Morta Ida Colucci, fino a pochi mesi fa direttrice del Tg2 e in passato cronista parlamentare. Ha seguito in particolare a Palazzo Chigi l’attività del governo Berlusconi. Si è spenta a 58 anni. La giornalista era malata da tempo. Nata a Roma il 22 agosto 1960, dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente, è entrata in Rai nel 1991, al Giornale Radio, per passare poi nel 2002 al Tg2, di cui è diventata inviata nel 2005. Il 4 ...