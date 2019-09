Giallo di Piacenza | Sebastiani arrestato | ritrovato il corpo di Elisa

Giallo di Piacenza : rintracciato Massimo Sebastiani : Il Giallo di Piacenza potrebbe essere a un punto di svolta: Massimo Sebastiani , il 45enne scomparso il 25 agosto insieme a Elisa Pomarelli, 28 anni, è stato rintracciato dai carabinieri del Comando provinciale di Piacenza . L’uomo al momento sarebbe in caserma. Gli investigatori erano sulle sue tracce da quando lui e la ragazza avevano pranzato insieme in una trattoria sui colli piacentini l’ultima domenica d’agosto. L’uomo, il ...

Giallo Piacenza : si indaga per omicidio volontario a carico di Massimo Sebastiani : Massimo Sebastiani è indagato dalla Procura di Piacenza, per omicidio volontario e occultamento di cadavere per la scomparsa di Elisa Pomarelli. La svolta nelle indagini è arrivata in seguito alle analisi dei Ris nell'auto del 45enne. Gli investigatori hanno trovato, tra i boschi, un giaciglio, che potrebbe essere stato utilizzato dall'uomo per dormire. Trovato un giaciglio nei boschi I cani molecolari, impiegati nelle lunghe ricerche dei due ...