(Di sabato 7 settembre 2019) La partita di qualificazione a Euro 2020 trata allo Stade de France con cinquedi, perché i padroni di casa hanno suonato l'per la squadra ospite. Quando gli albanesi si sono messi in fila per gli inni, sono stati chiaramente disorientati dalla melodia che hanno sentito, che è l'di un'altra nazione balcanica, il Montenegro. Gli albanesi si sono rifiutati di giocare fino a quando il lorocorretto non è stato ascoltato. Una selva di fischi ha accolto le spiegazioni dellodello stadio che annunciava che avrebbero suonato l'giusto. Peccato che loabbia citato l'Armenia. Insomma errori su errori.

