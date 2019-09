Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019)e antipireticise la febbre avesse superato i 43 gradi. Per curare l’del piccoloerano state concesse dall’omeopata soltanto camomilla, gelsemium, iperico e altre piante medicinali.Così i genitori del piccolonel 2017 a soli 7, sono stati condannati a tre mesi di reclusione per non “aver esercitato l’obbligo di protezione nei confronti del figlio”. Il Corriere della Sera riporta le indicazioni fornire dall’omeopata a cui la coppia si era affidata.Massimiliano Mecozzi, studio a Fano, dovrà comparire il 24 settembre presso il tribunale di Ancona per l’avvio del processo ... Il piccolo èil 27 maggio del 2017 per le complicazioni di un’media che, scrive il giudice per le indagini preliminari Paola Moscaroli, avrebbe potuto tranquillamente ...

RRmpinero : RT @HuffPostItalia: Francesco Bonifazi, morto di otite a 7 anni: 'Niente antibiotico, solo camomilla' - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: Francesco Bonifazi, morto di otite a 7 anni: 'Niente antibiotico, solo camomilla' - HuffPostItalia : Francesco Bonifazi, morto di otite a 7 anni: 'Niente antibiotico, solo camomilla' -