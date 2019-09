Formula 1 – Si mette male per Raikkonen | penalità in griglia per il finlandese dell’Alfa

Formula 1 – Concluse le FP2 a Monza : Leclerc fa sognare - Hamilton si mette davanti a Vettel [TEMPI] : Concluse le FP2 del Gp di Monza, brilla la Ferrari di Charles Leclerc: il giovane pilota monegasco si piazza davanti ad Hamilton e Vettel Con la pioggia, ancora una volta, grande protagonista del venerdì di Monza, si sono Concluse anche le FP2 del Gp d’Italia. Sul tracciato italiano, Charles Leclerc ha bissato la prima posizione ottenuta nelle FP1 della mattina, fermando il cronometro in 1:20.978. Il giovane pilota della Ferrari, ...

Formula 1 - Toto Wolff mette le mani avanti in vista del Gp di Monza : “non possiamo recuperare la Ferrari” : Il team principal della Mercedes è convinto che anche nel prossimo appuntamento di Monza sarà la Ferrari la favorita numero uno per la vittoria Il Gran Premio del Belgio è stato archiviato con un doppio podio, giunto grazie ad un’ottima prestazione fornita sia da Hamilton che da Bottas. I due piloti della Mercedes hanno concluso la gara alle spalle di Leclerc, riuscito a vincere il suo primo appuntamento in Formula ...

Formula 1 - Horner ammette : “gara fantastica di Albon a Spa. Leclerc? Giusto che abbia vinto lui” : Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla vittoria di Leclerc dedicata a Hubert Buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gp del Belgio, al termine di una grande rimonta partita dal diciassettesimo posto. photo4/Lapresse Una giornata in chiaroscuro per la Red Bull, costretta ad incassare il ko di Max ...

Formula 1 – Leclerc fiducioso - Vettel si accontenta ed Hamilton promette battaglia : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Spa : Leclerc soddisfatto, Vettel spera nel calo delle temperature ed Hamilton promette battaglia: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Belgio Stratosferica pole position di Leclerc a Spa: il giovane monegasco della Ferrari è il poleman del Gran Premio del Belgio. Il ferrarista si è lasciato alle spalle il compagno di squadra, Sebastian Vettel, ed il campione del mondo in carica, Lewis ...

Formula 1 – Concluse le FP1 a Spa : la Ferrari parte forte! Albon si mette davanti alle Mercedes [TEMPI] : Sebastian Vettel conclude le FP1 del Gp di Spa con il miglior tempo davanti a Leclerc: seguono le Red Bull di Verstappen e soprattutto Albon all’esordio sulla nuova monoposto, capace di mettersi davanti a Bottas ed Hamilton Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono finalmente tornati in pista per la prima gara della seconda metà di stagione. Il circuito di Spa, in Belgio, ospita le canoniche FP1 del venerdì mattina che si aprono ...

Formula 1 – Clamorose indiscrezioni dalla Germania : si mette bene per Bottas : Esteban Ocon verso un contratto biennale con la Renault: dalla Germania la clamorosa indiscrezione Un’estate caldissima, in casa Mercedes: il team di Brackley, in attesa di tornare in pista, deve decidere il futuro dei suoi piloti. Se quello di Lewis Hamilton non è in discussione, quello di Bottas è a rischio ed a prendere il suo posto potrebbe arrivare Esteban Ocon. dalla Germania, però, arriva però una clamorosa indiscrezione, che ...

Formula 1 – Verstappen guarda al futuro - l’olandese svela : “so quando smetterò - sia chiara una cosa…” : Max Verstappen ha le idee chiarissime sul suo futuro nel Circus: le parole dell’olandese della Red Bull Max Verstappen, nonostante la giovane età, è un pilota dalle idee chiarissime. Talentuosissimo e motivato, il giovane della Red Bull ha parlato, durante la pausa estiva, del suo futuro nel Circus. “Ora ho 21 anni. Spero di correre in F1 per altri 15 anni, sino a quando avrò 36 anni. Ho cominciato a 17 anni, quindi sono ...

Formula 1 - la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen : Toto Wolff esce allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita. LaPresse/Photo4 Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque ...

Formula 1 – Raikkonen - i problemi con l’alcol e la vita privata : “se l’Alfa Romeo si intromette io lascio. A mio figlio racconterò…” : Kimi Raikkonen ha rilasciato un’importante intervista a Vezess nella quale parla di alcuni argomenti riguardanti la sua vita privata, sempre tenuta ben nascosta da media e curiosi Kimi Raikkonen, detto ‘Iceman’, ha un soprannome che lo descrive perfettamente. Il pilota finlandese è poco incline a gossip e argomenti frivoli, preferendo godere della sua privacy insieme alla famiglia. La sua vita privata in effetti non è mai ...

Formula 1 – La felicità di Verstappen : “la gente finalmente smetterà di chiedermi quando farò la prima pole position” : Max Verstappen firma la prima pole position della sua carriera: il pilota Red Bull contento per il traguardo raggiunto e per non dover sentire più una domanda alquanto… odiosa finalmente! Dopo 93 tentativi, Max Verstappen ha firmato la prima pole position della sua carriera. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed ...

Formula 1 - Vasseur impressionato da Leclerc : il team principal dell’Alfa mette in guardia Vettel : Interrogato sull’adattamento di Leclerc in Ferrari, il team principal dell’Alfa Romeo Racing si è detto impressionato dalle sue prestazioni Il primo anno di Charles Leclerc al volante della Ferrari ha sorpreso un po’ tutti, considerando l’immediato adattamento del monegasco alla ‘Rossa’ nonostante un solo anno di esperienza in Formula 1. Photo4/LaPresse Qualche errore ovviamente non è mancato, ma le ...

Formula 1 - Leclerc mette tutti in guardia : “vietato rilassarsi in Ungheria - non c’è nemmeno il tempo per pensare” : Il monegasco vuole riscattare in Ungheria l’errore commesso in Germania, costatogli uno zero in classifica Charles Leclerc ha immediatamente l’opportunità di riscattare l’errore commesso in Germania, costatogli uno zero in classifica difficile da mandare giù. Il calendario prevede un back to back con l’appuntamento in Ungheria, dove il monegasco sarà chiamato ad una pronta reazione. Photo4/LaPresse Intervenuto al ...

Formula 1 - Vettel non ha dubbi : “l’Hungaroring è un tracciato che ti mette alla prova - ci sono tante insidie” : Il pilota tedesco ha parlato al sito ufficiale della Ferrari, proiettandosi sul prossimo appuntamento in Ungheria Non c’è tempo per godersi il secondo posto in rimonta ottenuto da Sebastian Vettel in Germania, il circus infatti si sposta subito in Ungheria per il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per i team, che puntano al colpo grosso per andare in vacanza ...

Formula 1 - Lewis Hamilton ammette : “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il contesto della battaglia” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa delle qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari Una pole position ottenuta senza faticare, Lewis Hamilton mette tutti in riga ad Hockenheim al termine di una sessione di qualifiche alquanto strana, conclusa davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Fuori causa entrambe le Ferrari per problemi tecnici, con Leclerc che partirà ...