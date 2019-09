Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna | maxi caduta | poi Sam Bennett

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Incredibile14ªdi: unaferma diversi ciclisti nel tratto conclusivo, poi Sambeffa tutti in volata partendo dalle retrovie Dopo le montagne affrontate nelle ultime frazioni, la 14ªdi, corsa quest’oggi da San Vicente de la Barquera a Oviedo, ha rappresentato una grande occasione per le ruote veloci. Superato il GPM di terza categoria de l’Alto La Madera, i ciclisti hanno preso velocità per il tratto conclusivo.quello14ª: una, che ha coinvolto fra gli altri anche Roglic e Valverde, a pochi metri dal traguardo ha spaccato il gruppo e Samha deciso di partire a tutto gas dalle retrovie beffando Max Richeze in volata. Perè il secondo successo alladopo quello di Alicante, il 13 in stagione e per la Bora rappresenta il 45° ...

