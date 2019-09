Festival del Cinema Venezia | gli attivisti No Grandi Navi occupano il red

Temptation Island - Ilaria al Festival del Cinema di Venezia : "Non ho percepito un euro" : Continuano le polemiche sulla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia di influencer e personaggi divenuti celebri grazie a reality show. L'ultima ad essersi espressa sull'argomento, rispondendo alle accuse che sono volate sul web, è stata Ilaria Teolis, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.Ilaria Teolis ha chiarito in una diretta Instagram il motivo per il ...

“Che ci fa qui?”. Stupore all’arrivo di Ilaria Teolis (Temptation Island) al Festival del cinema di Venezia : Fino al 7 settembre si tiene presso il Lido di Venezia la 76esima edizione del Festival del cinema di Venezia. Anche quest’anno l’evento cinematografico vede i più importanti volti del grande schermo calcare il red carpet dell’ambito Festival. Ma, a catalizzare in particolar modo l’attenzione mediatica, sono i volti noti al pubblico del piccolo schermo, che hanno presenziato all’evento made in Venezia. La lista è lunga: Giulia De Lellis insieme ...

Non era mai accaduto prima… Festival del Cinema di Venezia - tutti senza parole : A Venezia non era mai successo prima. E invece quest’anno è successo. Non solo non sarà presente il regista Franco Maresco ma la stessa conferenza stampa di presentazione del film in concorso a Venezia 76, “La mafia non è più quella di una volta”, è stata annullata. Il che significa che il film non verrà presentato dai produttori né dai protagonisti. La cosa fa scalpore perché a Venezia, come dicevamo sopra, è la prima volta che ...

Ilaria - ex di Temptation - risponde agli haters sul Festival del Cinema : 'Nessun compenso' : Da diversi giorni tiene banco, nel mondo dell'informazione made in Italy, l'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la rinomata cerimonia volta ad unire i più importanti volti del grande schermo, per l'assegnazione del tanto ambito Leone d'oro della nota kermesse Cinematografica. Quest'anno, l'evento giunto alla sua settantaseiesima edizione consecutiva fa discutere molto, e non solo per via della presenza di volti celebri al ...

Letino protagonista del 1° Festival Internazionale della Cultura : Il primo “Festival della Cultura – Letino 2019”, dal 12 al 14 settembre, vedrà la partecipazione di personaggi della

Scenari Casamarciano - 6 settembre via al Festival del teatro : in programma anche Cammariere : Partirà ufficialmente domani la rassegna di arte teatrale 'Scenari Casamarciano', organizzata dal comune di Casamarciano, guidato dal sindaco Andrea Manzi. Ricco e variegato il cartellone della manifestazione, che vedrà la partecipazione di volti noti della musica e del cinema italiano. Dieci giorni di spettacoli, eventi, omaggi musicali e galà di moda in una location d'eccezione di grande interesse storico. 'Casamarciano diventerà un punto di ...

Arriva Etnabook - il Primo Festival del Libro e della Cultura di Catania : È con immenso orgoglio che la direzione organizzativa di Etnabook, Festival del Libro e della Cultura di Catania invita alla conferenza stampa di presentazione del programma della prima edizione della manifestazione Culturale che si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2019. L’incontro, a cui sono invitati i giornalisti e i cittadini, si terrà martedì 10 settembre presso il Salone Russo, sede della CGIL Catania, in via Crociferi, 40 alle ore ...

Franciacorta : Inizia il conto alla rovescia per il Festival delle bollicine : La Franciacorta è un’area il cui suolo di origine morenica glaciale circonda l’area del bresciano. Tante le teoria sull’etimologia del

Le influencer sbarcano sul red carpet del Festival di Venezia e conquistano la scena : Il Festival del Cinema di Venezia sta diventando sempre più protagonista dei social. Il merito? Le influencer italiane che stanno calcando il red carpet nelle ultime ore. Negli ultimi giorni al Lido sono, infatti, arrivate le star dei social network, modelle da milioni di follower che hanno catalizzato l'attenzione di pubblico, fotografi e stampa. Da Paola Turani a Ludovica Pagani senza dimenticare Giulia De Lellis e Taylor Mega, le ...

Tumore del polmone : lotta e prevenzione arrivano al Festival del Cinema di Venezia : La lotta e la prevenzione del Tumore del polmone arriva al Festival del Cinema di Venezia. Oggi pomeriggio alla Mostra (ore 16) sarà proiettato il cortometraggio intitolato: “Roller Coaster – Montagne russe”. La storia è basata su casi clinici reali e la regia è affidata alla mano esperta di Manuela Jael Procaccia, mentre la sceneggiatura nasce dalla sua collaborazione con la prof.ssa Silvia Novello (Presidente di WALCE – Women ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello omaggia il suo Valentino Rossi al Festival di Venezia : la fidanzata del Dottore incanta tutti sul red carpet [GALLERY] : Francesca Sofia Novello incanta Venezia: la fidanzata di Valentino Rossi omaggia il suo uomo sul red carpet con un abito speciale E’ in corso la 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: tantissimi sono i personaggi che ogni giorno sfilano sul red carpet veneto. Attori di fama internazionale, ma anche influencer, cantanti e personaggi dello spettacolo: oggi è stato il turno di Francesca Sofia Novello. La ...

Sondaggio : la più elegante del Festival di Venezia 76 è… : Liv Tyler in Stella McCartneyCate Blanchett in Armani PrivéScarlett Johansson in CelineMichelle Hunziker in Giorgio ArmaniLily-Rose Depp in ChanelAlessandra Mastronardi in Giorgio Armani PrivéKristen Stewart in ChanelIman in Valentino CoutureSienna Miller in GucciPenelope Cruz in Ralph & Russo CoutureMeryl Streep in GivenchyIsabelle Huppert in Armani PrivéLaura Dern in GucciMonica Bellucci in Dolce & GabbanaElsa Hosk in EtroEmmanuelle ...

Festival del Cinema - Giulia De Lellis look da urlo sul red carpet. Baci bollenti con Andrea Iannone : La love story tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis va alla grande. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è buttata definitivamente dietro la spalle la storia con Andrea Damante e adesso sogna con il pilota di MotoGp. Per Andrea Iannone, reduce dalla storia con Belen Rodriguez tornata tra le braccia di Stefano De Martino, un momento di vera felicità. Felice, assicurano gli amici vicini al centauro abruzzese, come da tempo non accadeva. E la ...

Festival del cinema - Caterina Balivo incanta Venezia : seno in bella mostra e fisico al top : Lontano dalle telecamere ma non dal centro dell’obiettivo, Caterina Balivo strappa applausi al Festival del cinema di Venezia. La popolare conduttrice è infatti arrivata in laguna a bordo di un motoscafo accompagnata dal marito Guido Maria Brera, manager finanziario. Sposati cinque anni fa e genitori di due bambini, sono apparsi più belli ed innamorati che mai. La Balivo super chic e molto sensuale per il look scelto ha conquistato il suo ...