F1 | GP Italia 2019 | Sebastian Vettel sotto investigazione per aver oltrepassato la linea

F1 - GP Italia 2019 : Vettel svantaggiato dal gioco delle scie. Leclerc in pole con furbizia? : La pole position della velocità e dell’astuzia. Potremmo definirla così la p.1 n.4 in stagione del monegasco Charles Leclerc. Nel Tempio della velocità, a Monza (sede del 14° round del Mondiale 2019 di F1), il monegasco ha centrato il proprio obiettivo e, dopo aver siglato il miglior crono al primo colpo nella Q3 in 1’19″307, con 39 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton e 47 su Valtteri Bottas (Mercedes) e 150 sul team-mate ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia ancora inferiore alla Serbia. Alti e bassi - servizio - ricezione ed errori gratuiti : gap ancora ampio : Ha vinto la Serbia, ancora una volta. Non c’è stata la rivincita a undici mesi di distanza dalla Finale dei Mondiali, l’Italia ha dovuto chinare il capo al cospetto della corazzata slava nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile: la corsa verso un titolo internazionale è stata ancora sbarrata dalla formazione di coach Zoran Terzic che oggi non ha giocato una pallavolo spumeggiante e tecnicamente superlativa ma ha fatto ...

Volley - Europei 2019 : i convocati dell’Italia - Zaytsev e Juantorena guidano gli azzurri : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che si disputeranno dal 12 al 29 settembre. Gli azzurri, freschi della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cercheranno di farsi strada nella competizione anche se il cammino è molto complicato perché nella fase a gironi se la dovranno vedere con Francia e Bulgaria a Montpellier (nel gruppo anche le modeste Grecia, Portogallo ...

LIVE Italia-Serbia 1-3 volley - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SEMIfinale 17.55 Domani l’Italia affronterà la perdente di Turchia-Polonia per la medaglia di bronzo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.54 Questa partita ha detto che l’Italia non è ancora pronta per battere le campionesse del mondo della Serbia. Peraltro il gap sembra essersi accresciuto rispetto all’ultima ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia affonda nei suoi errori - la Serbia vince la semifinale. Azzurre per il terzo posto : Il capolavoro non è riuscito, l’Italia non ha compiuto l’impresa e si è dovuta arrendere al cospetto della Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile. La nostra Nazionale andava a caccia del trionfo nella rivincita della Finale degli ultimi Mondiali ma purtroppo ha commesso un’infinità di errori ed è stata sconfitta per 3-1 (25-22; 25-21; 21-25; 25-20): la corazzata slava non ha giocato la sua migliore ...

Europei Volley 2019 – L’Italia si ferma in semifinale : troppo forte la Serbia di Tijana Boskovic : L’Italia del Volley femminile si ferma in semifinale agli Europei: le azzurre sconfitte in 4 set dalla Serbia di Tijana Boskovic Si ferma ad un passo dalla finalissima il cammino delL’Italia femminile di pallavolo agli Europei di Volley 2019. Le azzurre si inchinano alla Serbia, campionessa del mondo in carica, trascinata da una straripante Tijana Boskovic, decisiva nei momenti più caldi a spegnere l’entusiasmo delle azzurre con le sue ...

LIVE Italia-Serbia 1-2 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 9-12 - impresa disperata per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-12 Scambio eterno chiuso da Egonu. La Serbia sta difendendo di tutto. 9-12 Esce la diagonale di Egonu, time-out Mazzanti. L’impresa sta diventando quasi disperata. 9-11 Brutta ricezione di Popovic e tocco di prima intenzione di Popovic. Ricezione e centrali: qui la Serbia sta vincendo la partita. 9-10 Questa volta è imprendibile l’attacco stretto di Mihajlovic. 9-9 Muro di ...

F1 - GP Italia 2019 : analisi delle qualifiche. Ferrari davanti ma di poco - Mercedes insidiose : Se per caso oggi avevate un impegno e non avete potuto assistere alla Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno, non preoccupatevi, non vi siete persi davvero nulla di interessante. Certo, Charles Leclerc ha conquistato la quarta pole position della sua carriera, la seconda consecutiva e la 21esima per la Ferrari sul tracciato di Monza, ma quanto accaduto nei minuti finali della sessione ha davvero scritto una pagina ...

LIVE Italia-Serbia 0-2 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 11-9 - le azzurre cercano la reazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-13 La battuta di Egonu esce di 5 metri. 14-12 Sbaglia la battuta anche Mihajlovic. 13-12 In rete la battuta di Folie. 13-11 Mani fuori di Sylla. 12-11 Mani fuori di Mihajlovic. E’ il momento di tenere duro se vogliamo provare a riaprirla. 12-10 Primo tempo di Folie. 11-10 Diagonale da fenomeno di Boskovic sulla linea. Era un attacco complicatissimo da metà campo. 11-9 Diagonale out di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Buon risultato per il team - vedremo cosa fare domani” : Le qualifiche del GP d’Italia di F1 hanno visto un ultimo giro pazzesco, in cui tutti i piloti, tranne Leclerc e Sainz, hanno preso la bandiera a scacchi prima di iniziare l’ultimo tentativo. Il primo dei beffati è stato il ferrarista Sebastian Vettel, che così si è dovuto accontentare della quarta piazzola domani al via. Queste le dichiarazioni del tedesco a Sky Sport. Sull’ultimo giro ed i sorpassi con Leclerc: “Lui ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Vettel - Leclerc e Hamilton come interpretano la variante della Roggia a Monza : E’ ancora una volta Charles Leclerc a conquistare la pole position del GP d’Italia, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza si è assistito a un time-attack piuttosto convulso nel quale la Ferrari del monegasco ha preceduto le due Mercedes di Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Quarta posizione per il tedesco Sebastian Vettel. Una qualifica che farà discutere visto il rallentamento nell’ultimo ...