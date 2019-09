Ex agente Insigne | “Con le ambizioni cresce anche il monte ingaggi Adl Sgarbato? Con noi

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 7 settembre 2019) Ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, l’exdiAntonio Ottaiano chiarisce sul rapporto con Adl. L’exdiprecisa che De Laurentiis è molto corretto in fase di trattativa. “De Laurentiis è una persona con la quale ci si confronta molto, è sia uomo di calcio che di economia. Durante le trattative sai bene che farà i suoi interessi ma è molto corretto. Nella mia esperienza con lui non è mai stato, al contrario di quello che si diceva in giro. I più forti vanno mantenuti finchè c’è compatibilità, Mertens e Callejon sono una garanzia. Tutti i calciatori cercano di ottenere il massimo dal club in termini economici e ciò deve sposarsi con le possibilità del club. Ilaumenta di pari passo con ledella Società. Rinnovo al ribasso? E’ un espediente collegato ad un allungamento del ...

SiamoPartenopei : Insigne, l'ex agente: 'Rinnovi? ADL è correttissimo durante le trattative, falso sia stato sgarbato con noi' - tuttonapoli : Insigne, l'ex agente: 'Rinnovi? ADL è correttissimo durante le trattative, falso sia stato sgarbato con noi' - NapoliAddict : Ottaiano, ex agente di Insigne: 'Si diceva una bugia su De Laurentiis, durante la trattativa...' | AreaNapoli -