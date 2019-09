Elisa Pomarelli è morta | trovato corpo Massimo Sebastiani arrestato indica cadavere

Ritrovato il cadavere di Elisa Pomarelli<br> in una casa isolata a Sariano : Poche ore dopo la notizia della cattura di Massimo Sebastiani è arrivata quella del ritrovamento del corpo senza vita di Elisa Pomarelli. Purtroppo tutte le speranze di trovarla ancora viva si sono spente quando i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere in un bosco a Sariano.I militari sarebbero stati guidati proprio da Sebastiani i una casa isolata di Costa di Sariano, nel comune i Gropparello, in provincia di Piacenza. Le ricerche dei due ...

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato e arrestato Massimo Sebastiani - trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli : Sono finite dopo quasi due settimane le ricerche della Coppia scomparsa in provincia di Piacenza. Lui, Massimo Sebastiani, 45 anni, è stato rintracciato e catturato. Di lei, Elisa Pomarelli, 28 anni, è stato trovato il corpo senza vita. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto diverse ore dopo il trasferimento del tornitore – già indagato durante le ricerche per omicidio e occultamento di cadavere – in una caserma dei carabinieri. ...

