Dramma sui binari | morto uomo di 47 anni

Abruzzo - Dramma sui binari : donna travolta e uccisa da un treno a Francavilla al Mare : Una donna di cinquantasette anni è stata investita da un treno ed è morta intorno alle 4 del mattino nei pressi della stazione ferroviaria di Francavilla al Mare (Chieti). La circolazione dei treni è stata sospesa dopo l'accaduto e sono stati disposti bus sostitutivi. Il sindaco su Facebook: “Vicino alla famiglia”.Continua a leggere

Dramma a Foggia - carabiniere di 39 anni si suicida in caserma con la pistola d’ordinanza : Un vicebrigadiere di 39 anni si è suicidato con la sua pistola d'ordinanza nella caserma di Bovino, in provincia di Foggia, mentre era in servizio. Fatale il colpo alla testa. Ancora ignoti i motivi del tragico gesto: non avrebbe lasciato nessun biglietto o messaggio. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Dramma in caserma - carabiniere si suicida con un colpo alla testa : aveva solo 23 anni : Un carabiniere di 23 anni si è suicidato nel bresciano con un colpo di pistola partito dalla sua arma di ordinanza. È successo nella caserma di Vobarno: il 23enne, carabiniere scelto operativo, si sarebbe sparato lontano dai colleghi, che hanno trovato il suo cadavere e poi lanciato l’allarme. Sgomento tra i suoi colleghi militari. Sul caso è stata aperta un’inchiesta interna da parte dei carabinieri di Brescia, che ora sono al lavoro per ...

Dramma a Genova - turista precipita dalla ruota panoramica e muore. Ipotesi suicidio : Tragedia venerdì sera al Porto Antico a Genova dove una donna, si tratterebbe di una turista straniera, è caduta dalla ruota panoramica. Nonostante i tentativi dei sanitari per rianimarla, la donna è morta. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto, al momento si ipotizza il suicidio. A quanto ricostruito, la turista avrebbe fatto un primo giro sull'attrazione, poi sarebbe scesa e dopo alcuni minuti risalita. Una volta arrivata in cima ...

Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania - il team non ci crede ancora e cerca di sDrammatizzare sui social : “è il giorno della gara” [FOTO] : La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il Disastro in gara ieri ad Hockenheim Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione. In vista del ...

Dramma per Elena Santarelli : lo zio si suicida - il post su Instagram : Tragedia familiare per la conduttrice, lo zio Vittorio si è tolto la vita gettandosi dall'ottavo piano di un palazzo.

Chernobyl - un eroe del 1986 vede la serie tv e si suicida : il Dramma : Chernobyl, un eroe del 1986 vede la serie tv e si suicida: la tragica storia di Nagashibay Zhusupov Si è tolto la vita a 61 anni Nagashibay Zhusupov, uno dei liquidatori che nel 1986 diede il suo contributo per spegnere il reattore esploso nella centrale di Chernobyl. A far scaturire il gesto estremo, la visione della […] L'articolo Chernobyl, un eroe del 1986 vede la serie tv e si suicida: il dramma proviene da Gossip e Tv.