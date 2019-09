Donne italiane | è arrivato il momento di prenderci il potere E di non vergognarcene

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) “I’m not a fairy”. Scandisce Christine Lagarde davanti al Parlamento Europeo e mette subito in chiaro le cose. Non è una fata, non ha la bacchetta magica, e da quando diventerà presidente della Banca centrale europea i paesi dell’Eurozona dovranno dimenticare il “whatever it takes” del suo predecessore Mario Draghi e investire in riforme strutturali. Da brava madre, severa e autoritaria, è pronta a lasciare la mano dei suoi figli perché diventino grandi. E se non lo vogliono fare è pronta a strapazzarli ben bene...Signore e signori ilè donna. Eh sì perché contemporaneamente in Commissione Europea arriva Ursula von der Leyen, ex ministra della Difesa tedesca e donna di fiducia della cancelliera Angela Merkel, che dovrà gestire – con il polso di ferro per cui è nota e ...

