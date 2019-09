Domenica 8 settembre la sesta tappa del campionato provinciale singolo di burraco

Roma : Domenica 8 settembre flash mob per ricordare i bimbi greci morti di austerità : Il giornalista Francesco Amodeo, noto nel nostro Paese per la sua "guerra" a quello che definisce "sistema", informa sulle sue pagine social che domenica prossima 8 settembre, a Roma, precisamente sotto l'ambasciata greca, si terrà un flash mob per ricordare i 700 bambini greci deceduti a causa della povertà, dovuta dalle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea. Il giornalista invita tutte le testate nazionali a diffondere il suo ...

XII Giornata Nazionale sulla SLA : Domenica 15 settembre 300 volontari in 150 piazze : 150 piazze, 300 volontari e 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG per raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6.000 persone con SLA in Italia: è la Giornata Nazionale sulla SLA, #GN19, promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, domenica 15 settembre. L’iniziativa nelle 150 piazze italiane si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una delle ...

Previsioni Meteo - Domenica 8 Settembre la prima ondata di freddo della stagione sull’Italia : torna la neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : Lungo il solco barico piuttosto profondo che andrà aprendosi con direttrice meridiana nel corso dei prossimi giorni, diversi impulsi instabili raggiungeranno il Mediterraneo centro settentrionale e l’Italia apportando fasi accese di instabilità, talora anche con tempo perturbato. Le regioni che per prima e forse anche di più risentiranno della crisi atmosferica, saranno buona parte di quelle settentrionali. Il primo impatto delle ...

Palinsesti Rai-Mediaset settembre : il ritorno di U&D - Domenica In e Live-Non è la D'Urso : settembre è il mese delle ripartenze e dei ritorni in video dei programmi Rai-Mediaset più amati e seguiti dal pubblico. Tra questi vi sono sicuramente Uomini e Donne, il popolare dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, ma anche Domenica In, tornata al successo con Mara Venier alla conduzione. Immancabili i programmi di Barbara D'Urso, che anche quest'anno sarà alle prese con una ...

Amadeus ospite prima puntata Domenica In il 15 settembre : Amadeus sarà ospite della prima puntata della nuova edizione di Domenica In, al via il 15 settembre con la conduzione di Mara Venier. Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo rientrerà poi a pieno regime in tv alla guida di I soliti ignoti a partire dal giorno successivo, ossia lunedì 16 settembre. Intanto, scherzando su Radio 2 con l'amico Fiorello, oggi, nel giorno del suo compleanno, Amadeus è tornato a parlare ...

Euro 2020 - qualificazioni : Finlandia-Italia in tv Domenica 8 settembre su Rai 1 : L’Italia, dopo la partita contro l’Armenia, volerà a Tampere per affrontare la Finlandia nella 6ª giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 20:45 di domenica 8 settembre 2019. Il match degli Azzurri, di scena al Tampere Stadion, verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, con possibilità di vederlo in streaming su Rai Play. Nella gara d’andata, disputata a Udine lo scorso mese di marzo, finì 2-0 ...

Ascolti tv - dati Auditel Domenica 1 settembre : vince il film del ciclo Purché finisca bene : Con 2 milioni 136mila telespettatori e uno share dell’11.7% è la replica del film tv di Rai1 L’Amore, il Sole e le Altre Stelle con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis il programma più visto della prima serata tv di domenica 1 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 andava in onda il film premio Oscar L’Ora più Buia, applaudito biopic su Winston Churchill, che ha raccolto 1 milione 235mila spettatori e il 7% di share. ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni : temporali sparsi e maltempo. Tutti i dettagli fino a Domenica 8 Settembre : Si annuncia una settimana caratterizzata, dal punto di vista Meteorologico, da addensamenti e temporali su vaste zone della penisola italiana. Lo dicono le Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Di seguito i dettagli: Mercoledì 4 Settembre – al nord addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centro-occidentali, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato ...

Ascolti tv - dati Auditel Domenica 1 settembre : vince il film del ciclo Purché finisca bene : Con 2 milioni 136mila telespettatori e uno share dell’11.7% è la replica del film tv di Rai1 L’Amore, il Sole e le Altre Stelle con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis il programma più visto della prima serata tv di domenica 1 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 andava in onda il film premio Oscar L’Ora più Buia, applaudito biopic su Winston Churchill, che ha raccolto 1 milione 235mila spettatori e il 7% di share. ...

Ascolti tv Domenica 1 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv L'amore, il sole e le altre stelle, del ciclo "Purché finisca bene", ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film The Sentinel ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film L'ora più buia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film La rivolta delle ex ha registrato un ...

Ascolti TV | Domenica 1 settembre 2019. Basta l’11.7% alla replica di Purché Finisca Bene per vincere. L’Ora più Buia 7% : L'Amore, il Sole e le altre Stelle - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il Sole e le Altre Stelle ha conquistato 2.136.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 L’Ora più Buia ha raccolto davanti al video 1.235.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.283.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 La Rivolta delle Ex ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Domenica 1 settembre 2019 : L'Amore, il Sole e le altre Stelle - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il Sole e le Altre Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Ora più Buia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 La Rivolta delle Ex ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. ...

Ascolti Tv Domenica 1 Settembre : Ascolti Tv Domenica 1 Settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) L’ora più buia 1a tv Free- Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln L’amore, il sole e le altre stelle. Purchè finisca bene – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Hawaii Five-0 2 ep. 1a tv – Rai 2 – milioni e % 15-64 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : Domenica 1° settembre - Roger Federer ai quarti di finale - si ritira Novak Djokovic! Tutti i risultati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.45 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport 06.44 Ecco Tutti i risultati della settima giornata degli US Open di tennis US Open – Singolare maschile – Quarto turno (parte alta del tabellone) Stan Wawrinka b. Novak Djokovic 64 75 21 rit. Roger Federer b. David Goffin 62 62 60 Daniil Medvedev b. ...