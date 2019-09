Diagnosticato un tumore per la cantante Marisa Sacchetto | Non era vero | denuncio i

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Carlo Lannaè statae attrice, ora denuncia i medici che le avrebbero curato uninesistente, ma le indagini per ora non hanno ancora nessun indagatooggi ha 67 anni ma per un lungo periodo è stata una fra le artiste italiane più in voga del nostro Paese. Attiva dal ’69 fino al 1985, ha inciso dischi, ha partecipato a Sanremo, è stata sul palco di Canzonissima e poi è stata anche attrice, in piccoli ruoli in film di Tinto Brass e Sergio Bergonzelli. Ma di recente il suo nome è tornato a far rumore per una vicenda di malasanità. Come riporta Il Corriere,si è sottoposta a test e diversi analisi per scoprire di avere unmaligno. Subito sono arrivate le cure, le chemioterapie e altri farmaci potenti e dolorosi. Poi la sconcertante scoperta due anni dopo la diagnosi. L’artista non era affetta da nessun ...

