Demi Lovato e la cellulite | «Stanca di vergognarmi del mio corpo»

Demi Lovato mostra la cellulite sui social : «Sono stanca di vergognarmi del mio corpo» : Demi Lovato sceglie di mettersi a nudo. La cantante non si è solo spogliata, letteralmente, ma ha voluto mostrare ai suoi followers come sia realmente il suo corpo. Lo scatto mostra le...

«Will e Grace» : arriva Demi Lovato per il gran finale : L’esordio col riff sul Camp Rock (2008)Un debutto che «non si dimentica» (2008)Reginetta del pop sullo Skyscraper (2011)La notte dei Teen Choice Awards 2012 Giudice pestifero a X Factor USA (2012-2013)Il ritorno «ghiacciato» alla Disney (2013)Quel bacio lesbo in Glee 5 (2013)Il graffiante Demi World Tour (2014-15)Intona «The Star-Spangled Banner» (2015)La cover di Take Me to Church (2015)La svolta sexy agli VMA 2015 Nuda per Vanity Fair America ...

Demi Lovato in Will & Grace - guest star dell’ultima stagione del revival : sarà Jenny : Arriva anche Demi Lovato in Will & Grace: la popstar e attrice è stata scelta per interpretare Jenny e sarà una guest star in tre episodi della prossima stagione della celebre sit-com. Il suo debutto nella serie avverrà nel 2020, quando la terza stagione del revival di Will & Grace debutterà nel palinsesto di metà stagione di NBC negli Stati Uniti. Si tratta dell'ultimo capitolo della nuova serie, composto da 18 episodi (la data ...

Demi Lovato - frecciatina a Taylor Swift durante i Vma : 'Odio gli awards' : Ieri sera si è tenuto il gala di premiazione degli Mtv Video Music Awards, durante il quale Taylor Swift ha fatto incetta di premi e ha cantato dal vivo i suoi pezzi You need to calm down e Lover, che stano già scalando le classifiche di mezzo mondo. Nella lista dei grandi assenti della serata, va segnalato il nome di Demi Lovato, la quale però ha seguito la lunga serata di premiazione comodamente dal divano della sua abitazione; e proprio ...

L’endorsement di Katy Perry - Demi Lovato e Ariana Grande per Kamala Harris : donna - nera e potenziale candidata presidente : Mentre le popstar italiane si sbracciano urlando "parlateci di Bibbiano", unendosi al coro delle proteste politicizzate, negli Stati Uniti le dive del pop si schierano a favore dei candidati che vorrebbero in corsa alle presidenziali 2020: Katy Perry, Demi Lovato e Ariana Grande lo hanno fatto insieme e apertamente, presenziando ad una serata in onore di Kamala Harris. Le tre popstar hanno ufficializzato così il loro sostegno a questa ...