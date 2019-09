Delitto Melania Rea | Salvatore Parolisi potrebbe uscire dal carcere per buona condotta

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Otto anni fa uccise la moglie appena 28 enne, 'colpevole' di intralciare una relazione clandestina che aveva scoperto, straziandola con 35 coltellate. IldiRea, in particolare per la ferocia che l'ha contraddistinto, ha sconvolto l'opinione pubblica: fu e resta uno dei casi più atroci degli ultimi anni di cronaca nera. L'ex militare, attualmente recluso nelmilanese di Bollate dove sconta una condanna a 20 anni,però usufruire di permessi premio grazie alla, indiscrezione su permessi premio A diffondere l'indiscrezione, è stato il settimanale Giallo diretto da Andrea Biavardi. L'ex Caporal Maggiore dell'Esercito, oggi 40 enne, starebbe seguendo con profitto il percorso riabilitativo nella struttura carceraria di Bollate dove è rinchiuso, partecipando a tutte le attività proposte. In, lavora e studia ...

