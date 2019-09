Dai criteri antisismici alle barriere architettoniche Come sono messe le scuole italiane

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) Restano ancora pochi giorni di vacanza. Gli studenti di ogni ordine e grado torneranno a sedersi nei banchi di scuola tra il 9 e il 18 settembre. La campanella è già suonata giovedì 5 a Bolzano. Gli ultimi a rientrare saranno, invece, gli alunni pugliesi secondo il calendario ufficiale stabilito ddiverse Regioni. Leapriranno le portelo scorso anno a circa 8,5 milioni di studenti, probabilmente qualche migliaia in meno perché da anni si registra una tendenza alla diminuzione. Il calo demografico che sta investendo il paese fa sentire i suoi effetti anche sul sistema scolastico nonostante l'aumento degli stranieri in classe, ormai diventati il 10% del totale. Se non dovessero entrare in gioco altri fattori, inoltre, nel prossimo decennio possiamo aspettarci un'ulteriore riduzione. Oggi, infatti, gli iscrittidell'infanzia e della primariainferiori ...

