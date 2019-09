Cosenza | è il fratello di un pentito di camorra l’uomo che ha preso a calci un bambino

Cosenza - bimbo marocchino preso a calci : denunciato l’aggressore - è il fratello di un pentito : L'uomo che a Cosenza ha dato un calcio a un bambino marocchino perché si era avvicinato alla figlia in carrozzina è il fratello di un pentito di camorra che si trovava in un luogo protetto del cosentino. Lui e la moglie, denunciati per lesioni personali aggravate, sono stati subito allontanati dalla Calabria e trasferiti in altra località protetta.Continua a leggere