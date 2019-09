Cosenza | coppia picchia bimbo marocchino perché si era avvicinato al passeggino della

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Gabriele Laganà Il piccolo, condotto in ospedale a, ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Laresponsabileviolenza è stata denunciata Per ingannare il tempo mentre la mamma si trovava in uno studio medico di via Macallé, una traversa del centralissimo corso Mazzini a, era uscito in strada insieme ai suoi fratellini e si era diretto in un negozio vicino per comprare un gelato. Lungo la strada ha visto una bimba su una carrozzina e, con l’innocenza dei suoi tre anni, si è, forse per salutarla o forse per giocare un po’ con lei. Ma il suo gesto, seppur fatto spontaneamente e in maniera candida, non è piaciuto ai genitoribimba. Mamma e papà, infatti, hanno aggredito lo sconosciuto per farlo allontanare. Il grave episodio di violenza è accaduto nel cuorecittà calabrese ed ha come protagonista, suo malgrado, un bambino ...

Avvenire_Nei : Bimbo marocchino preso a calci a Cosenza: coppia denunciata - Sandro19714 : RT @GabryContessa: COSENZA (louisiana, USA) addì 4 settembre 1870 ---------------------- sferrare un calcio all'addome di un colorato bambo… - mbbelluco : RT @Corriere: Si avvicina a una neonata in passeggino, bimbo di tre aggredito con un calcio: coppia denunciata -