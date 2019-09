Cosa potremmo fare per evitare che l’epidemia di ebola peggiori?

Fonte : wired

(Di sabato 7 settembre 2019) (Foto: World Bank / Vincent Tremeau CC via Flickr) È passato più di un anno. E il bilancio per l’epidemia dinella Repubblica democratica del Congo è nero. Sono più di tremi i contagi, oltre duemila le vittime, per quella divenuta da tempo la seconda peggiore epidemia didella storia (la peggiore in assoluto fu quella che interessò l’Africa occidentale dal 2014 al 2016). E da settimane ormai il numero dei contagi è cominciato a salire come mostrano i bollettini epidemiologici aggiornati continuamente. Non ci sono al momento segnali di successo nell’arginare l’epidemia, dichiarata – proprio in virtù del pericolo nazionale e regionale che rappresenta – un’emergenza internazionale. La situazione, come ripetuto più volte ormai nel corso dell’anno, non è sotto controllo. E l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un nuovo ...

