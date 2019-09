CorSport | Fabian Ruiz brilla nella nazionale spagnola e il Napoli lavora al suo rinnovo

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019)è diventato un totem per la, scrive il Corriere dello Sport. Contro la Romania, il centrocampista delè stato il migliore in campo. Schierato dal primo minuto. Nel 4-3-3 di Moreno ha giocato da mezzala destra, un ruolo completamente diverso da quello che svolge neldi Ancelotti, nel cui 4-2-3-1 fa il centrale del tris di trequartisti dietro la punta. I risultati sono stati al di sotto delle aspettative, ma probabilmente con l’inserimento di Lozano cambierà qualcosa etornerà a centrocampo. In, la valutazione dei media spagnoli gli ha regalato il massimo dei voti. Il ct spagnolo ha speso per lui parole splendide: “Siamo felicissimi di averlo qui con noi e anche di vederlo giocare in una big come ilche lotta con lo scudetto con la Juve. In un campionato difficile come quello italiano: dobbiamo essere orgogliosi quando ...

