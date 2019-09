Conflitto interessi | Gasparri | ‘colpire quello di Casaleggio e far crescere aziende’

Governo - la bozza del programma M5s-Pd in 26 punti : dal taglio delle tasse sul lavoro alla maggiore flessibilità in Ue. Poi le misure su Conflitto d’interessi - evasione fiscale e il taglio dei parlamentari : L’accordo a cui lavorano M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2 comincia a prendere forma. Una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle per informare gli iscritti alla piattaforma Rousseau al voto. Il testo è intitolato “linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo” e viene specificato che si tratta di una “bozza di lavoro che riassume le linee ...

Governo - Morra (M5s) a La7 : “Lega fa parte del sistema - perché non ha voluto legge sul Conflitto d’interessi?” : “Se la Lega è così antisistema come dice, perché non ha permesso di fare la legge sul conflitto d’interessi? La verità è che fa parte del sistema”. A dirlo, ospite a Omnibus su La7, il senatore del M5s, Nicola Morra. Che ha aggiunto: “Alleanze a livello locale col Pd? Non sia mai”. Video La7 L'articolo Governo, Morra (M5s) a La7: “Lega fa parte del sistema, perché non ha voluto legge sul conflitto ...

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al Conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

"Trudeau ha violato la legge sul Conflitto di interessi" : Il premier canadese, Justin Trudeau, “ha violato la legge sul conflitto d’interessi” nel tentativo di fare pressioni sulla sua ex ministra della giustizia in procedimenti legali contro la Snc-Lavalin. Lo ha dichiarato il commissario per l’etica in un rapporto pubblicato a pochi mesi dalle elezioni parlamentari.Il rapporto, scritto dall’alto funzionario indipendente che riferisce al Parlamento, rischia di riaprire la ...

Tg1 - spazio al libro del grillino Paragone. Anzaldi : «Imbarazzante Conflitto d’interessi» : Gianluigi Paragone, Tg1 Tg1 domenicale. Rubrica “Billy”, dedicata ai libri. Tra gli autori segnalati al pubblico nell’edizione delle 13.30 di ieri, anche il senatore M5S Gianluigi Paragone. Ai microfoni del notiziario della rete ammiraglia, il politico ha parlato del proprio libro sui pagamenti a rate; lo spazio a lui dedicato non è sfuggito al deputato Pd Michele Anzaldi, che è andato all’attacco parlando di ...

Tg1 promuove libro Paragone (M5S) - Anzaldi (Pd) : "Conflitto di interessi" : "Il Tg1 fa promozione al libro di Gianluigi Paragone, senatore capogruppo M5s proprio nella commissione che vigila sulla Rai e quindi sul Tg1. Imbarazzante caso di conflitto di interessi, peraltro senza informare i telespettatori che Paragone e' un esponente politico". Lo scrive su Twitter il 'solito' Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai.Il Tg1 fa promozione al libro di Gianluigi ...